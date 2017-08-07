ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، أنّ عارضة الأزياء البرازيلية “برونا ماركيزين”، قررت الإنفصال عن حبيبها النجم “نيمار ” بعد 5 سنوات على بدء علاقتهما.



وصرح احد اصدقاء نيمار في مقابلة له أن الأخير كان يحلم بالزواج من “برونا” وكان قد ابتاع خاتم الخطوبة، واضاف ان العلاقة انتهت لأنه شديد التمسك بها.



ولم تشأ “برونا” الإرتباط رسمياً في الوقت الحالي لأنها تريد التركيز على مسيرتها المهنية.

وقال بعض المقربين من “نيمار” إنه شديد التعلق بأفراد عائلته ووالدته أيضًا الأمر الذي يسبب الإنزعاج لكل امرأة سترتبط به وهذا ما حصل مع “برونا”.



وقامت “برونا” بمسح كل الصور التي تجمعها بـ”نيمار” عن صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيما يحتفظ هو بكل الصور.



وقال أصدقاء “نيمار” إنه يشعر بالحزن الشديد بعد الإنفصال عن حبيبته فيما يبدو أنّ الأخيرة تتعامل بشكل طبيعي جدًا مع الأمر، واستغرب البعض عدم اكتراثها للأموال الطائلة التي يملكها.

وأكد “نيمار” في مقابلة له حقيقة خبر الإنفصال قائلا إن الحياة تستمر.

يذكر أنّ “نيمار” انتقل من نادي برشلونة الإسباني، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة هي الأغلى على مدار تاريخ كرة القدم بـ222 مليون يورو.