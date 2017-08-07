قرر الاتحاد العربي برئاسة الأمير تركي بن عبد العزيز، استبعاد نادي الفيصلي الأردني، رسميًا من المشاركة في البطولة العربية لمدة 5 أعوام مقبلة.

وجاء القرار بعدما تعدى جمهور وإداريي نادي الفيصلي الأردني بالأمس على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، عندما أحرز لاعبو الترجي التونسي هدف التقدم الثالث لهم في المباراة النهائية من البطولة العربية.

وفي التفاصيل اعتدى لاعبو وإداريو نادي الفيصلي الأردني على الحكم المصري، الذي تولى إدارة المباراة النهائية للبطولة العربية التي عادت إلى الدوران من جديد بعد غياب لسنوات طويلة.

واحتج لاعبو الفريق الأردني بشدة على احتساب “نور الدين” هدفاً ثالثاً للترجي التونسي في الأشواط الإضافية، بعدما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدفين لمثلهما.

ويعود سبب احتجاج الفريق الأردني، الذي أطاح بالأهلي المصري من الدور نصف النهائي، إلى مطالبته بضرورة إيقاف اللعب بعد إصابة زميلهم في لعبة مشتركة، علاوة على وجود “شبهة تسلل” في الهدف المحتسب، والذي أهدى الفريق التونسي لقب البطولة العربية.

وإزاء ذلك انهال لاعبو الفيصلي بالاعتداء والضرب المبرح على الحكم المصري، حيث تم إيقاف اللعب عدة دقائق، قبل أن يُستأنف من جديد، ثم أعاد الفريق الأردني الكرة من جديد بعد صافرة النهاية، في مشهد مؤسف وبعيد تماماً عن “الروح الرياضية”.

وكان الترجي التونسي قد توّج مساء الأحد بلقب البطولة العربية لكرة القدم، التي أقيمت في مصر، للمرة الثالثة في تاريخه بعد لقبي 1993 و2009؛ إثر تغلبه على الفيصلي الأردني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم الترجي التونسي بهدفي سعد بقير في الدقيقتين الـ46 و54، وعاد الفيصلي بهدفي أكروم الزوي وخليل زيد بني عطية في الدقيقتين الـ72 و88 من زمن المباراة.

وتمكن الترجي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق شمس الدين شاونا في الدقيقة 101 من زمن المباراة.