شن الإعلامي والكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “الشرق السابق، جابر الحرمي، هجوما عنيفا على وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، وذلك على إثر اتهامه لقطر بدعم الإرهاب وتعطيلها مشروع بناء جسر بين البحرين وقطر، ولم تقدم حصتها في برنامج الدعم الخليجي أسوة بشقيقاتها دول مجلس التعاون، على حد زعمه.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وزير داخلية جزيرة #البحرين يقول أنه من بين تدخلات #قطر أنها لم تبن الجسر ولم تزودهم بالغاز ولم تدفع دعما ماليا لهم ..! إذا لم تستح قل ما شئت”.

وزير داخلية جزيرة #البحرين يقول أنه من بين تدخلات #قطر أنها لم تبن الجسر ولم تزودهم بالغاز ولم تدفع دعما ماليا لهم ..!

إذا لم تستح قل ما شئت — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 7, 2017

وأشار “الحرمي” إلى سرقة البحرين مبلغ 350 مليون دولار التي دفعتها حصة عنها في الجسر الذي كان من المقرر إنشاؤه بين البلدين قائلا: ” 350 مليون دولار أخذتها #البحرين قرضا من #قطر لوضعها ضمن رأس مال مؤسسة جسر قطر_البحرين الذي يقدر700 مليون يدفع مناصفة .. أين هو المبلغ ؟”.

350 مليون دولار أخذتها #البحرين قرضا من #قطر لوضعها ضمن رأس مال مؤسسة جسر قطر_البحرين الذي يقدر700 مليون يدفع مناصفة .. أين هو المبلغ ؟ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 7, 2017

وتابع قائلا: “وزير داخلية جزيرة #البحرين يدعي أن #قطر تدعم الإرهاب في جزيرته .. هل ممكن تخبرنا من أنقذكم في 2011 من تفجيرات لو حدثت لأغرقت جزيرتكم ..؟”.

وزير داخلية جزيرة #البحرين يدعي أن #قطر تدعم الإرهاب في جزيرته .. هل ممكن تخبرنا من أنقذكم في 2011 من تفجيرات لو حدثت لأغرقت جزيرتكم ..؟ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 7, 2017

وكان الوزير البحريني قد اتهم قطر بأنها “تشكل خطراً على أمن دول مجلس التعاون، من خلال استمرارها في سياستها المتفردة، وتبنيها وإيوائها عناصر متطرفة وإرهابية”، متهما الدوحة بـ”الاستمرار في التدخل في الشأن الداخلي البحريني، والتجسس على أجهزتها الأمنية والعسكرية؛ ما يهدد أمنها الوطني.”

ورأى آل خليفة، في مقابلة نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” الاثنين ونقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن قطر استمرت في تجنيس عائلات بحرينية؛ ما يؤثر على أمن البحرين الاجتماعي، ومنعت تصدير الغاز إلى المنامة؛ ما اضطرها إلى التعاقد مع روسيا لاستيراده.

وزعم “آل خليفة” أن تدخلات الدوحة “ليس حديثة أو وليدة الساعة” مستذكرا الخلاف بين البلدين حول تبعية جزر حوار مضيفا: “في الجانب الاقتصادي، فإن قطر عطّلت مشروع بناء جسر بين البحرين وقطر، ولم تقدم حصتها في برنامج الدعم الخليجي أسوة بشقيقاتها دول مجلس التعاون، كما أنها منعت تصدير الغاز إلى البحرين؛ ما اضطرنا إلى التعاقد مع روسيا لاستيراده، وهو بجوارنا ويتم تصديره إلى بلدان مختلفة في العالم.”

ووعد وزير الداخلية البحريني بكشف تدخلات قطرية في ما وصفه بـ”دعم الإرهاب وبأشكال مختلفة” في بلاده، قائلا إن قطر “تبنت من خلال رئيس وزرائها (آنذاك حمد بن جاسم) وجهة نظر الوفاق والمتآمرين بهدف إسقاط النظام وإقامة دولة مرجعيتها ولاية الفقيه” وفق تعبيره.