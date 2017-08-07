أكّد المفكر الكويتي المعروف، الدكتور ، أنّ القيادي المفصول من حركة فتح “”، هو الذي يحكم ، وإسرائيل تحكم محمد دحلان، مطالباً المسؤولين في أبوظبي بالتفكير جيّداً في هذا الأمر بعمق.

 

وأثارت تغريدة المفكر الكويتي، جنون ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الذي لم يجد ما يردّ على ما كشفه “النفيسي” الا بالانزلاق إلى ما عرفه المغردون عنه دائماً بالسب والشتم.

 

وكان “النفيسي” قد حذّر سابقاً من الدّور الذي يقوم به “دحلان” انطلاقاً من الإمارات حيثُ يعمل مستشاراً أمنياً، لافتاً إلى ما نشره موقع “ميدل ايست آي” الاستخباريّ عن دوره في الإنقلابات وبالتحديد دوره في تحويل مبالغ فلكية الى تاجر فلسطيني في الولايات المتحدة، قام الأخير بتحويلها الى حساب فتح الله غولن زعيم ما يعرف بـ”الكيان الموازي” لاستخدامها في محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي.

 

يذكر أن “النفيسي” دعا الى أن تعيد النظر بعلاقتها مع الرجل المشبوه محمد دحلان وان تبعده عن دول الخليج.

 