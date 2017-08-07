أكّد المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبد الله النفيسي، أنّ القيادي المفصول من حركة فتح “محمد دحلان”، هو الذي يحكم الإمارات، وإسرائيل تحكم محمد دحلان، مطالباً المسؤولين في أبوظبي بالتفكير جيّداً في هذا الأمر بعمق.

محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق . ( ميشان اللَّه). — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 7, 2017

وأثارت تغريدة المفكر الكويتي، جنون ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الذي لم يجد ما يردّ على ما كشفه “النفيسي” الا بالانزلاق إلى ما عرفه المغردون عنه دائماً بالسب والشتم.

الحقيقة انك عبيط اذا هذا تفكيرك..قالوا انك مفكرسياسي..انا دائما اقول انك خبل …اليوم تأكدت اني على حق — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 8, 2017

وكان “النفيسي” قد حذّر سابقاً من الدّور الذي يقوم به “دحلان” انطلاقاً من الإمارات حيثُ يعمل مستشاراً أمنياً، لافتاً إلى ما نشره موقع “ميدل ايست آي” الاستخباريّ عن دوره في الإنقلابات وبالتحديد دوره في تحويل مبالغ فلكية الى تاجر فلسطيني في الولايات المتحدة، قام الأخير بتحويلها الى حساب فتح الله غولن زعيم ما يعرف بـ”الكيان الموازي” لاستخدامها في محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي.

يذكر أن “النفيسي” دعا الامارات الى أن تعيد النظر بعلاقتها مع الرجل المشبوه محمد دحلان وان تبعده عن دول الخليج.