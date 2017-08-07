قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن الأمريكيين يتدربون مع الجيش اللبناني تحضيرا للمعركة ضد “تنظيم الدولة”، بينما يستعد حزب الله لمحاربة داعش على الجانب السوري من الحدود.

وتقوم قوات العمليات الخاصة الأمريكية بمساعدة الجيش اللبناني وتدريبه استعدادا لمواجهات قادمة مع التنظيم على طول الحدود السورية. وفي الوقت نفسه، أعلن حزب الله أنه سيحارب تنظيم الدولة الإسلامية على الجانب السوري، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العربية.

وقد اعترف متحدث باسم البنتاغون بوجود القوات الأمريكية في لبنان، ونقلت صحيفة “ذي نيو أراب” عن إريك باهون قوله إن “قواتنا الخاصة توفر التدريب والدعم للقوات المسلحة اللبنانية”، مضيفا: “وهذا ليس محصورا في العمليات العسكرية والمهام التكتيكية والإستراتيجية، وفقط، ولكن لدينا أيضا حضور مع القوات الخاصة اللبنانية في جميع جوانب التدريب والعمليات الخاصة”، وامتنع المتحدث عن تقديم مزيدا من التفاصيل مثل عدد قوات العمليات الخاصة الموجودة في لبنان.

وكشف تقرير الصحيفة العبرية أن طائرات العمليات الخاصة للقوات الجوية الأمريكية رُصدت أكثر من مرة في الأكاديميات التابعة لقوات العمليات الخاصة اللبنانية شمالي لبنان.