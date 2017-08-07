نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخاصة بطلبه من المعارضة السورية ضرورة قبولهم التعامل مع بشار الأسد تنفيذا للرؤية الإقليمية للحل.

وأكد المصدر وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية “واس” على “موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد”.

من جانبه، اعتبر مصدر سياسي سعودي ومقرب من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن الأخير تحدث إلى حد أكبر عن قناعاته الشخصية والذاتية ولم يعبر بصورة دقيقة عن الموقف الرسمي عندما نصح المعارضة السورية بالتعايش مع حقيقة ان الرئيس بشار الأسد باق في السلطة.

وشدد المصدر الذي تربطه علاقة مباشرة بالجبير في تصريح لصحيفة “رأي اليوم” على ان الأخير يتبنى فعلا منذ ستة اشهر تقريبا داخل مؤسسات الحكم السعودية وجهة النظر التي تبشر بضرورة التعامل مع الملف السوري ضمن رؤية مختلفة عن ما كان في السابق خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصير الرئيس السوري .

وأكد نفس المصدر ان “الجبير” يعبر أيضا عن الرؤية الأقرب في الملف السوري للتيار النافذ في الإدارة الأمريكية.

واثارت تعليقات الجبير نقاشا حادا وجدالا في اوساط إستراتيجية مقربة من الحكم السعودي كما انتجت إرتباكا في اوساط المعارضة السورية خصوصا وان الوزير الجبير أطلق تصريحاته مباشرة بعد المصافحة الشهيرة مع نظيره الإيراني محمد ظريف في تركيا مؤخرا.

وكانت قناة “الجسر” المقربة من المعارضة السورية، قد كشفت أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ رئيس الهيئة العليا للمفاوضات -التابعة للمعارضة- رياض حجاب بـ”ضرورة الخروج برؤية جديدة للمعارضة تتماشى مع الوقائع على الأرض والوضع الدولي الجديد، مشيرة إلى أن “الجبير” حذر من أنه في حال عدم وجود هذه الرؤية “فإن الدول العظمى قد تبحث عن حل خارج المعارضة”.

وأوضحت القناة نقلا عن رسالة مسربة من الهيئة العليا أن “الجبير” استبعد خروج “بشار الأسد” من السلطة في الوقت الحالي مشيراً إلى أن ” الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكناً خروجُه في بداية المرحلة الانتقالية، وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة”.