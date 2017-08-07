تفرض قوات الجنرال الليبيّ خليفة حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً، منذ بداية الأسبوع الماضي، حصاراً خانقاً على مدينة درنة شرق ليبيا، في وقتٍ تشن فيه تلك القوات غارات متتالية على مسلحي “مجاهدي درنة” تسبب آخرها في إسقاط طائرة حربية ومقتل قائدها.

درنة تحت الحصار ..

دخول العائلات سيرا على الاقدام pic.twitter.com/Y60JWIMRTS — فهيم بوزويته (@fahimbozyata) August 2, 2017

ويعاني سكان درنة من نقص حاد في المواد الأساسية، خاصة الطبية منها، بسبب الحصار، حيث أفادَ السكان أن “قوات حفتر تغلق المنافذ الشرقية والجنوبية والغربية وتمنع دخول وخروج أي شخص من درنة حتى المرضى منهم”.

#حصار_درنه

لاتحزن ياجدي فالله في الوجود

لمن له قلب ينبض

قهر الرجال

عن درنه اتحدث

حصار درنة pic.twitter.com/bGbinOPNwc — حمزه الدرناوي (@kheled55555) August 7, 2017

ووصف رئيس “جمعية درنة الخيرية”، أيوب الشرع، معاناة نحو 120 ألف ساكن في درنة بـ”الكارثة الإنسانية” مضيفا أن “المدينة تعاني من شح في حليب الأطفال ونقص أسطوانات الأكسجين بالمستشفى”.

طلاب الكليات يتوجهون للجامعة سيرا على الاقدام بعد نفاذ الوقود من السوق السوداء في #درنة pic.twitter.com/dfmg8C6rUO — Taqi Ashalwi (@Tashalwi) August 6, 2017

وقال الشرع، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن أهالي مدينة طبرق بادروا بإرسال ثلاث شاحنات محملة بأسطوانات الأكسجين واحدة منها دخلت (تغطي حاجة المستشفى 10 أيام) و”الباقي منع إضافة إلى نقص المياه وانعدام الوقود منذ 4 أشهر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة في المدينة الساحلية”.

ووصف رئيس “جمعية درنة الخيرية”، أيوب الشرع، معاناة نحو 120 ألف ساكن في درنة بـ”الكارثة الإنسانية” مضيفا أن “المدينة تعاني من شح في حليب الأطفال ونقص أسطوانات الأكسجين بالمستشفى”.

وقال الشرع، إن أهالي مدينة طبرق بادروا بإرسال ثلاث شاحنات محملة بأسطوانات الأكسجين واحدة منها دخلت (تغطي حاجة المستشفى 10 أيام) و”الباقي منع إضافة إلى نقص المياه وانعدام الوقود منذ 4 أشهر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة في المدينة الساحلية”.