تفرض قوات الجنرال الليبيّ المدعوم إماراتياً ومصرياً، منذ بداية الأسبوع الماضي، حصاراً خانقاً على مدينة شرق ، في وقتٍ تشن فيه تلك القوات غارات متتالية على مسلحي “مجاهدي درنة” تسبب آخرها في إسقاط طائرة حربية ومقتل قائدها.

ويعاني سكان درنة من نقص حاد في المواد الأساسية، خاصة الطبية منها، بسبب الحصار، حيث أفادَ السكان أن “قوات حفتر تغلق المنافذ الشرقية والجنوبية والغربية وتمنع دخول وخروج أي شخص من درنة حتى المرضى منهم”.

 

ووصف رئيس “جمعية درنة الخيرية”، أيوب الشرع، معاناة نحو 120 ألف ساكن في درنة بـ”الكارثة الإنسانية” مضيفا أن “المدينة تعاني من شح في حليب الأطفال ونقص أسطوانات الأكسجين بالمستشفى”.

وقال الشرع، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن أهالي مدينة طبرق بادروا بإرسال ثلاث شاحنات محملة بأسطوانات الأكسجين واحدة منها دخلت (تغطي حاجة المستشفى 10 أيام) و”الباقي منع إضافة إلى نقص المياه وانعدام الوقود منذ 4 أشهر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة في المدينة الساحلية”.

 

ووصف رئيس “جمعية درنة الخيرية”، أيوب الشرع، معاناة نحو 120 ألف ساكن في درنة بـ”الكارثة الإنسانية” مضيفا أن “المدينة تعاني من شح في حليب الأطفال ونقص أسطوانات الأكسجين بالمستشفى”.

 

وقال الشرع، إن أهالي مدينة طبرق بادروا بإرسال ثلاث شاحنات محملة بأسطوانات الأكسجين واحدة منها دخلت (تغطي حاجة المستشفى 10 أيام) و”الباقي منع إضافة إلى نقص المياه وانعدام الوقود منذ 4 أشهر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة في المدينة الساحلية”.

 

 

 