في فضيحة جديدة لإعلام دول الحصار، وتحديا للقانون وإمعانا في السرقة، أكد الإعلامي السعودي ومدير مكتب صحيفة “الرياضي” السعودية، عبد العزيز المريسيل، أن قراصنة سعوديين سيقومون بقرصنة شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، وسيبثون محتواها على قناة “beoutQ”، المزعومة، مطالبا السعوديين بدعمهم.

وقال “المريسيل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”المواطنيين الأبطال سيقومون بقرصنة كاملة على beinsport و سيبثون جميع المحتوى على قناة beoutQ بثاً فضائياً #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2.

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المواطنيين الأبطال سيقومون بقرصنة كاملة على beinsport و سيبثون جميع المحتوى على قناة beoutQ بثاً فضائياً#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

وإمعانا في السرقة وتحقيقا لأرباح غير مستحقة، أوضح “المريسيل”:”هذا البث سيكون برسيفر خاص للقناة وسيكون الاشتراك به اشتراك رمزي جداً لأنه في الأساس ليس هدفه ربحي #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2″.

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هذا البث سيكون برسيفر خاص للقناة و سيكون الاشتراك به اشتراك رمزي جداً لأنه في الأساس ليس هدفه ربحي #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

وزعم بأن “الهدف الأساسي هو توجيه ضربه للاعلام القطري و إلغاء مخططهم وتزويد المتابع ببث المباريات دون الذهاب لقنواتهم #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2”.

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الهدف الأساسي هو توجيه ضربه للاعلام القطري و إلغاء مخططهم وتزويد المتابع ببث المباريات دون الذهاب لقنواتهم#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

وأوضح أنه “بعد اسبوعين من الان ستنزل رسيفرات beoutQ في السوق و لن يكون هناك بث عبر الانترنت كما أشيع بل بث فضائي #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2”.

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بعد اسبوعين من الان ستنزل رسيفرات beoutQ في السوق و لن يكون هناك بث عبر الانترنت كما أشيع بل بث فضائي#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 pic.twitter.com/aFUmpXygUs — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

واعتبر “المريسيل” بأن رفع قضية من قبل قطر سيأخذ وقتا طويلا مؤكدا بأن مقر الشركة هو كوبا قائلا: “وعلى فكرة اذا قطر بتشتكي عليها شكوى ملاك قناة beoutQ دولياً والقضية ستأخذ سنوات والشركة المالكة في كوبا “.

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وعلى فكرة اذا قطر بتشتكي عليها شكوى ملاك قناة beoutQ دولياً والقضية ستأخذ سنوات والشركة المالكة في كوبا#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

وأضاف: “وحتى أكون واضح المستثمرين خليجيين وكوبيين وكولومبيين ومسجلين نظامي بالدولتين بشركة كولمبية واخرى كوبية #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2”.

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وحتى أكون واضح

المستثمرين خليجيين وكوبيين وكولومبيين ومسجلين نظامي بالدولتين بشركة كولمبية واخرى كوبية#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

وطالب “المريسيل” في تغريداته الشعب السعودي بدعم السرقة علنا قائلا: “الأن يبقى دورك كمواطن سعودي فيجب عليك دعم ما فعله هؤلاء الابطال المواطنين و تناصرهم برد الصاع ألف #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2”.

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الأن يبقى دورك كمواطن سعودي فيجب عليك دعم ما فعله هؤلاء الابطال المواطنين و تناصرهم برد الصاع ألف#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “عني سأدعم قنوات beoutQ بكل قوة ولن يكون هناك إستمتاع إلا بقرصنة كاملة لقنوات beinsport وسنرى من الاقوى #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2”.

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عني سأدعم قنوات beoutQ بكل قوة ولن يكون هناك إستمتاع إلا بقرصنة كاملة لقنوات beinsport وسنرى من الاقوى#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه2 pic.twitter.com/n3M2E5xRU6 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 6, 2017

وكانت صحيفة “الرياض” السعودية، قد أعلنت عن إطلاق القنوات الرياضية “beoutQ” المتخصصة في نقل البطولات الأوروبية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية وكذلك البطولات القارية والعالمية التي ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي.

وتابعت صحيفة “الرياض” مزاعمها في محاولة للنيل من قطر بأي شكل من الأشكال، أن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات “بي ان سبورت” القطرية الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.

ولم يمضِ الكثير على تداول الخبر حتى قام النشطاء بفضح كذب الصحيفة، ودشنوا هاشتاج #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضية، كشفوا من خلاله كذب وتضليل الإعلام السعودي لمواطنيه.

وأوضح النشطاء أن ما يسمى بـ “قنوات_beoutQ” الرياضية، ما هو إلا سرقة وكذب على المساكين وفضيحة فنية وقانونية للسعودية.

ومن ناحية فنية يتضح أن النطاق الخاص بالموقع المذكور بالاعلان قد تم تسجيله من 4 أيام فقط، وتم اختيار النطاق .se لايهام الناس بانه موقع رسمي و se نطاق رسمي للسويد وليس السعودية.

كما أنه لا وجود لتطبيق كما ادعوا بل ان التطبيق الوحيد المتاح هو تطبيق اندرويد وتطبيق غير رسمي، وتملك BeIN القطرية حقوق بطولاتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فضائياً وعبر الانترنت، وسواء كان النقل في قناة أو عبر streaming تملك “بي ان سبورت” الحق في الملاحقة القانونية.

وحقوق النقل عبر الـ streaming تنطبق عليها نفس كل الشروط الخاصة للبث والنقل الفضائي، ليثبت النشطاء أن هذه الضجة مجرد نصب علني علي المواطنين السعوديين وهي عبارة عن قرصنة غير قانونية.