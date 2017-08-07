اتهم نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي بالعراق “أبو مهدي المهندس”، السعودية بأنها غير صادقة في مكافحة الإرهاب، وأن دورها الحقيقي بالعراق لم يتغير، فلا يزال يستهدف النظام العراقي والحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الرياض لا تزال تصف الحشد بالميليشيا.

وأضاف القيادي بالحشد الشعبي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني، أن الرياض حاولت إنشاء مليشيا مسلحة في العراق وفشلت، وأنها استثمرت في تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، مشددا على أن لديه معلومات قد يعلنها ولكنه “لا يريد تخريب العلاقات الدولية بين العراق ودول المنطقة”.

كما اتهم أبو مهدي المهندس قنصلي السعودية والإمارات في كردستان العراق بدعم تنظيم الدولة والتدبير لإحياء حزب البعث، وقال إن لديه معلومات تفصيلية بهذا الشأن.

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق يتهم قنصلي #السعودية والإمارات في كردستان بدعم #تنظيم_الدولة وإحياء حزب البعث pic.twitter.com/wCxunv5POJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 7, 2017

وكان أبو مهدي المهندس قد صرح في يونيو/حزيران الماضي بأنه سيجري تطهير المنطقة من مقاتلي تنظيم الدولة وملاحقتهم في كل مكان وصولا إلى الرياض، ووجه أبو مهدي في تسجيل له على مواقع التواصل الاجتماعي تحية خاصة لمليشيات الحوثي في اليمن، وقال إنه يأمل في أن ينضم إليه الحوثيون في المعركة ضد تنظيم الدولة وصولا إلى العاصمة السعودية.

وتأتي تصريح نائب رئيس الحشد بعد أيام من زيارة قام بها زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر للسعودية بحث فيها مع المسؤولين هناك افتتاح قنصلية للمملكة في النجف تسهل التواصل بين البلدين، وتبني خطاب ديني وإعلامي معتدل يدعو إلى التعايش السلمي والتعاون والمصلحة المشتركة بين الشعبين العراقي والسعودي.

كما زار عدد من كبار المسؤولين الحكوميين العراقيين السعودية في الأشهر القليلة الماضية سعيا لإنهاء الجمود والتوتر في العلاقات بين الرياض وبغداد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي.