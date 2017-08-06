كشف المغرد الشهير “كشكول” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” عن الشخصية القطرية التي تحدث عنها المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قبل أسابيع حول استضافة ولي العهد السعودي لهذه الشخصية وتباحثه معه في تنفيذ مخطط انقلابي في قطر.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشخصية المقصودة بتغريدة مجتهد هو الشيخ سلطان بن سحيم والذي يدار بالريموت من قبل والدته الشيخة منى الدوسري “.

الشخصية المقصودة بتغريدة مجتهد هو الشيخ سلطان بن سحيم والذي يدار بالريموت من قبل والدته الشيخة منى الدوسري . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “تم الإقناع بمبالغ فلكية تجاوزت الثلاثين مليار ريال سعودي تحت غطاء مشاريع مقاولات لصالح شركة sst التي يمتلكها سلطان بن سحيم “.

تم الإقناع بمبالغ فلكية تجاوزت الثلاثين مليار ريال سعودي تحت غطاء مشاريع مقاولات لصالح شركة sst التي يمتلكها سلطان بن سحيم . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

واوضح أنه : قبل الأزمة كان دخول سلطان على محمد بن سلمان بشكل يومي بعد العصر وكان الترحيب مبالغ فيه . بعد قدوم القوات التركية وفشل هذه الفكرة تم إبعاد سلطان”.

قبل الأزمة كان دخول سلطان على مبس بشكل يومي بعد العصر وكان الترحيب مبالغ فيه .

بعد قدوم القوات التركية وفشل هذه الفكرة تم إبعاد سلطان . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

وتابع قائلا: “في البداية كان يُترك لينتظر طويلاً ثم أصبح محمد بن سلمان يقول لا عاد يدخل علي؟ وبالمناسبة أُلغيت الصفقة المالية معه وخرج كما دخل لكن بسواد وجه “.

في البداية كان يُترك لينتظر طويلاً ثم أصبح مبس يقول لا عاد يدخل علي؟

وبالمناسبة أُلغيت الصفقة المالية معه وخرج كما دخل لكن بسواد وجه . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

وقال أن “خال والدة سلطان هو رجل الأعمال الإماراتي الحبتور هل هناك علاقة للشيخة بالخيانة؟ لم يتبين شيء لكن من يعرف سلطان يعرف أنه يُدار من قبل والدته”.

خال والدة سلطان هو رجل الأعمال الإماراتي الحبتور

هل هناك علاقة للشيخة بالخيانة؟

لم يتبين شيء لكن من يعرف سلطان يعرف أنه يُدار من قبل والدته — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

واختتم تغريداته قائلا: “تحول سلطان لعبء يجعل من تصفيته أمراً واردا، وقد يستخدم قريباً للظهور كمنشق عن حكم الشيخ تميم . الأكيد أن سلطان سيُستخدم لمرة واحدة ثم يُرمى”.

تحول سلطان لعبء يجعل من تصفيته أمراً واردا، وقد يستخدم قريباً للظهور كمنشق عن حكم الشيخ تميم .

الأكيد أن سلطان سيُستخدم لمرة واحدة ثم يُرمى. — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

وذكر ناشطون أن ابن سحيم، وهو عمّ الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم، زوجة أمير قطر، كان من بين المهنئين للشيخ تميم في عيد الفطر المبارك، والذي جاء بعد بدء الحصار على قطر.

يشار إلى أن الشيخ سلطان بن سحيم (33 عاما)، يحظى بعلاقات وثيقة مع أمراء سعوديين، وشيوخ قبائل في السعودية، ودائما ما يتم استضافته وإلقاء قصائد مديح أمامه، إذ يعد ابن سحيم أحد شعراء آل ثاني.