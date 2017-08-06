كشف المغرد الشهير “كشكول” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” عن الشخصية القطرية التي تحدث عنها المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قبل أسابيع حول استضافة لهذه الشخصية وتباحثه معه في تنفيذ مخطط انقلابي في .

 

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشخصية المقصودة بتغريدة مجتهد هو الشيخ والذي يدار بالريموت من قبل والدته الشيخة منى الدوسري “.

وأضاف في تغريدة أخرى: “تم الإقناع بمبالغ فلكية تجاوزت الثلاثين مليار ريال سعودي تحت غطاء مشاريع مقاولات لصالح شركة sst التي يمتلكها سلطان بن سحيم “.

واوضح أنه : قبل الأزمة كان دخول سلطان على بشكل يومي بعد العصر وكان الترحيب مبالغ فيه . بعد قدوم القوات التركية وفشل هذه الفكرة تم إبعاد سلطان”.

وتابع قائلا: “في البداية كان يُترك لينتظر طويلاً ثم أصبح محمد بن سلمان يقول لا عاد يدخل علي؟ وبالمناسبة أُلغيت الصفقة المالية معه وخرج كما دخل لكن بسواد وجه “.

وقال أن “خال والدة سلطان هو رجل الأعمال الإماراتي الحبتور هل هناك علاقة للشيخة بالخيانة؟ لم يتبين شيء لكن من يعرف سلطان يعرف أنه يُدار من قبل والدته”.

واختتم تغريداته قائلا: “تحول سلطان لعبء يجعل من تصفيته أمراً واردا، وقد يستخدم قريباً للظهور كمنشق عن حكم الشيخ تميم . الأكيد أن سلطان سيُستخدم لمرة واحدة ثم يُرمى”.

وذكر ناشطون أن ابن سحيم، وهو عمّ الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم، زوجة أمير قطر، كان من بين المهنئين للشيخ تميم في عيد الفطر المبارك، والذي جاء بعد بدء على قطر.

 

يشار إلى أن الشيخ سلطان بن سحيم (33 عاما)، يحظى بعلاقات وثيقة مع أمراء سعوديين، وشيوخ قبائل في ، ودائما ما يتم استضافته وإلقاء قصائد مديح أمامه، إذ يعد ابن سحيم أحد شعراء .