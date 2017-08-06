توصلت دراسة بريطانية جديدة نشرها مركز “Dr Felix” المتخصص في تقديم خدماته عبر الإنترنت، إلى أن الأزواج في الدنمارك لا يلتزمون بعهد الزوجية، مشيرة إلى انتشار الخيانة الزوجية بطريقة كبيرة.

وأوضحت الدراسة، أن الأزواج في الدول الاسكندنافية هم الأكثر خيانة في العالم، متابعة أن الباحثين توصلوا إلى هذه النتيجة من خلال البحث فى الدراسات العلمية وغير العلمية التي تركز على السلوك الجنسي للأزواج من أجل الوصول لهذه النتائج، خلال مدة 3 أشهر.

وقالت الدراسة إن 46% من الرجال في الدنمارك أقروا بأنهم مارسوا علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وبالنسبة إلى دولة لا يتعدى عدد سكانها 5 ملايين يعني أن أكثر من 2 مليون يقومون بذلك.

وحلت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى 41%، وثالثًا جاءت أيسلندا بنسبة 39% ثم فنلندا بنسبة 36%، وفي المعدل فإن 4 من أصل 10 أزواج في الدول الإسكندنافية خانوا زوجاتهم ولو لمرة واحدة على الأقل.