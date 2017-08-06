كشف حساب “مجتهد الإمارات” على “تويتر”، عن أنّ الإمارات تدعم مليشيا حزب الله اللبناني سنوياً بمبلغٍ قدره “15” مليون دولار أمريكي.

وقال “مجتهد الإمارات” في تغريدةٍ له اليوم الأحد، إن ذلك المبلغ تمنحه الإمارات لحزب الله من أجل تأمين البعثات الدبلوماسية في لبنان.

وأكد أن مصدراً خاصاً يعمل فى سفارة الإمارات في بيروت هو من أكد له تلك المعلومة.