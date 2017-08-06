كشف حساب “” على “تويتر”، عن أنّ تدعم مليشيا اللبناني سنوياً بمبلغٍ قدره “15” مليون دولار أمريكي.

 

وقال “مجتهد الإمارات” في تغريدةٍ له اليوم الأحد، إن ذلك المبلغ تمنحه الإمارات لحزب الله من أجل تأمين في .

 

وأكد أن مصدراً خاصاً يعمل فى سفارة الإمارات في بيروت هو من أكد له تلك المعلومة.

 