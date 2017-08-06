في فتوى مثيرة فجرت غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أجاز مفتي الديار المصرية، ، إخراج أموال للإنفاق على قوات الأمن التي تحارب الإرهاب.

 

وقال علام في حواره لبرنامج “حوار المفتي”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، إن “العلماء القدامى فسروا مصروف في سبيل الله، بأن تنفق أموال الزكاة على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء، وهذا كفاح أمني، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف”.

 

وأضاف: “إن منهج مواجهة التطرف من أيام النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى الآن يعتمد على الفكر والتنفيذ في آن واحد، مؤكدا أن المواجهة مع الخوارج كانت تتم على محورين، وهما الأفكار والمواجهة بالسيف”.

 

وأوضح المفتي أن ترك المتطرفين يؤدي إلى وانهيار المجتمعات، قائلا: “القلم بجانب البندقية، فالكفاح بالكلمة والفكر يساوي تماما الكفاح الأمني”.

 

وأثارت فتوى “علام” استياء عدد من النشطاء على موقع التوصل الاجتماعي، الذين اعتبروها إجازة لاستيلاء الجيش والشرطة على أموال الزكاة في بزعم مكافحة الإرهاب.

 