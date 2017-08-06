في فتوى مثيرة فجرت غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أجاز مفتي الديار المصرية، شوقي علام، إخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوات الأمن التي تحارب الإرهاب.

وقال علام في حواره لبرنامج “حوار المفتي”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، إن “العلماء القدامى فسروا مصروف في سبيل الله، بأن تنفق أموال الزكاة على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء، وهذا كفاح أمني، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف”.

وأضاف: “إن منهج مواجهة التطرف من أيام النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى الآن يعتمد على الفكر والتنفيذ في آن واحد، مؤكدا أن المواجهة مع الخوارج كانت تتم على محورين، وهما الأفكار والمواجهة بالسيف”.

وأوضح المفتي أن ترك المتطرفين يؤدي إلى فساد وانهيار المجتمعات، قائلا: “القلم بجانب البندقية، فالكفاح بالكلمة والفكر يساوي تماما الكفاح الأمني”.

وأثارت فتوى “علام” استياء عدد من النشطاء على موقع التوصل الاجتماعي، الذين اعتبروها إجازة لاستيلاء الجيش والشرطة على أموال الزكاة في مصر بزعم مكافحة الإرهاب.

شوقي علام مفتي السيسي: يجوز إخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوات الأمن التي تحارب الإرهاب !

عمم التعريص 👇👇دقون الأمنجية👇👇 pic.twitter.com/QUfrqkWHZN — mohamed mamdouh (@mohamed46959750) August 6, 2017

مفتي الانقلاب شوقي علام : زكاة مالك أولى بها أن تعطيها لرجال الجيش والشرطة .فهم أولى الناس وأكثرهم حاجة الى زكاة مالك !!عمم على رمم !! pic.twitter.com/45GtwjO1v4 — بصائر.فمن ابصرفلنفسه (@sayedmrwan) August 6, 2017

المخبر شوقي علام

زكاة المال توجه إلي الجنود والسلاح لمكافحة الإرهاب !

الترجمة

يأخذوا الزكاة اللي دفعها الإخوان للشعب ليقتلوا بها الإخوان pic.twitter.com/KijFybBL9N — حسين أبوصالح (@husseinbana22) August 5, 2017