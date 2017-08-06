كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن مجموعة من الإجراءات الخطيرة التي تقوم فيها دولة الإمارات في اليمن بمباركة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أهمها ما تنفذه أبو ظبي لإكمال السيطرة على غاز ونفط “شبوة” اليمنية.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الإمارات تبسط سيطرتها على بلدتي عزان وحبان في منطقة شبوة وترسل ٣ آلاف مرتزق إلى مديرية دهر وذلك لإكمال السيطرة على غاز ونفط شبوة”.

الإمارات تبسط سيطرتها على بلدتي عزان وحبان في منطقة شبوة وترسل ٣ آلاف مرتزق إلى مديرية دهر وذلك لإكمال السيطرة على غاز ونفط شبوة — مجتهد (@mujtahidd) August 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “يذكر أن مرتزقة الإمارات يتحاشون مناطق نفوذ الحوثيين مثل عسيلان وبيحان ويستهدفون المناطق الخاضعة لنفوذ القبائل أو لجماعات سنية أخرى”.

يذكر أن مرتزقة الإمارات يتحاشون مناطق نفوذ الحوثيين مثل عسيلان وبيحان ويستهدفون المناطق الخاضعة لنفوذ القبائل أو لجماعات سنية أخرى — مجتهد (@mujtahidd) August 6, 2017

وأوضح “مجتهد” أن “وطريقتهم في ترغيب السكان بسيطرتهم هي إرسال البلطجية ليبثوا الفوضى وقطع الطريق فيتوق السكان للأمن فيأتي مرتزقتهم لتوفيرالأمن وضبط النظام زعما”.

وطريقتهم في ترغيب السكان بسيطرتهم هي إرسال البلطجية ليبثوا الفوضى وقطع الطريق فيتوق السكان للأمن فيأتي مرتزقتهم لتوفيرالأمن وضبط النظام زعما — مجتهد (@mujtahidd) August 6, 2017

وكشف “مجتهد” عن حملة اعتقالات في صفوف الإسلاميين قائلا: “يذكر أن هذه المناطق صمدت أمام التمدد الحوثي بجدارة وما أن استولى مرتزقة الإمارات حتى بدأت حملة اعتقالات للشخصيات الإسلامية الملتزمة سنيا”.

يذكر أن هذه المناطق صمدت أمام التمدد الحوثي بجدارة وما أن استولى مرتزقة الإمارات حتى بدأت حملة اعتقالات للشخصيات الإسلامية الملتزمة سنيا — مجتهد (@mujtahidd) August 6, 2017

وذكر “مجتهد” مجموعة من الاسماء التي تم اعتقالها لا تهمة لهم إلا التزامهم السني قائلا: “وممن اعتقل مؤخرا الشيخ عبدالله اليزيدي والشيخ أحمد برعود والأستاذ محمد الدباء الذين لهم نشاط دعوي وخيري كبير وجريمتهم الوحيدة التزامهم السني”.

وممن اعتقل مؤخرا الشيخ عبدالله اليزيدي والشيخ أحمد برعود والأستاذ محمد الدباء الذين لهم نشاط دعوي وخيري كبير وجريمتهم الوحيدة التزامهم السني — مجتهد (@mujtahidd) August 6, 2017

واكد على أن من تم اعتقالهم هم مطلوبون من قبل “الجهاديين” في اليمن: “يذكر أن هؤلاء متهمون من قبل الجهاديين بأنهم مبالغون في “الوسطية” ومع ذلك اعتقلوا كدليل على أن عاصفة الحزم حرب على الإسلام نفسه في اليمن”.

يذكر أن هؤلاء متهمون من قبل الجهاديين بأنهم مبالغون في "الوسطية" ومع ذلك اعتقلوا كدليل على أن عاصفة الحزم حرب على الإسلام نفسه في اليمن — مجتهد (@mujtahidd) August 6, 2017

واختتم تدويناته بالتأكيد على أن ما تم هو بمباركة “ابن سلمان” قائلا:” وخلافا لما يُدعى من خلاف سعودي إماراتي فقد أطلق إبن سلمان يد الإمارات في الجنوب وتعهد باستخدام نفوذه لإبعاد القوى الشمالية المعارضة لوجودها”.