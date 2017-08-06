كشفت مصادر يمنية أن وفدًا مشتركا ممثلا للحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، سيزور العاصمة العمانية مسقط قريبا بناء على طلب سلطنة عمان، التي زارها مؤخرا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وأكدت المصادر، أن السعودية، أوفدت المبعوث الأممي إلى مسقط للاستنجاد بها للتوسط لدى الحوثيين وصالح لتهدئة الأعمال القتالية على مدنها الحدودية التي بلغت ذروتها في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب المصادر، فإن ولي العهد السعودي دفع بولد الشيخ إلى زيارة مسقط لهذا الغرض، غير أنها لم تكشف عن العرض المقدم من ولي عهد السعودية عبر سلطنة عمان للحوثيين وصالح مقابل تهدئة الأعمال القتالية على الشريط الحدودي، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق” القطرية.

وكانت أعمال التصعيد القتالي بين الجيش السعودي وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، قد تواصلت على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث أكدت وسائل إعلام سعودية أن قواتها تمكنت من إحباط هجمات قبالة منطقتي عسير والخوبة في منطقة جيزان، في معارك شاركت فيها مروحيات أباتشي.

واعترفت السعودية، بمقتل الرائد محمد بن سهل العتيبي والرقيب فهد بن عبد الله الذياني في جيشها، في معارك على حدودها الجنوبية مع اليمن، ليرتفع عدد قتلاها في الشريط الحدودي، منذ 10 آيار/مايو الماضي، إلى 48 عسكريًا.

وتبنى الحوثيون سلسلة هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي على مواقع حدودية في جازان ونجران، مؤكدين استهداف “موقع المعنق في جيزان، بعدد من صواريخ الكاتيوشا، وقصفهم بالمدفعية مواقع المشانق والدخان والمحطة البيضاء”، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.