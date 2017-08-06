قال الدكتور محمد الجوادي السياسي المصري البارز، مستنكرا قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس، وموجها حديثه لدول الحصار التي اتخذت إسرائيل قرارها أسوة بهم:”لو كان عندهم ١٪ من الذكاء لطالبوا اسرائيل باستبقاء الجزيرة”.. حسب قوله.

وقال “الجوادي” في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات “تويتر” رصدتها (وطن):”لو كان عندهم ١٪ من الذكاء لطالبوا اسرائيل باستبقاء الجزيرة لانهم بإخراجها من اسرائيل اعترفوا١٠٠٪ بكذب كل ما قالوه عن ان الجزيرة يهودية”.

لو كان عندهم ١٪ من الذكاء لطالبوا اسرائيل باستبقاء الجزيرة

لانهم باخراجهامن اسرائيل اعترفوا١٠٠٪ بكذب كل ما قالوه عن ان الجزيرة يهودية — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:” تعليقي على إغلاق إسرائيل لمكتب الجزيرة : «وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ »”

تعليقي على إغلاق إسرائيل لمكتب الجزيرة :

«وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ » — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 6, 2017

وتابع أستاذ العلوم السياسية: “عداوة اسرائيل هي الاسفلت الذي تسير عليه مركبات الحكومات العربية! سول الغباء والجهل لمستشاريهم ان الرمل أنعم وما عرفوا انهم سيغرزون في الرمل”

عداوة اسرائيل هي الاسفلت الذي تسير عليه مركبات الحكومات العربية!

سول الغباء والجهل لمستشاريهم ان الرمل أنعم

وماعرفوا انهم سيغرزون في الرمل — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 6, 2017

وشن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا حمل عنوان “#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة”، تم تداوله على نطاق واسع استنكروا فيه بشدة قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس المحتلة.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرّا”، قد صرح اليوم، الأحد، بأن إسرائيل قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.