سَخِرَ المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، من قناة “العربية”، بعد نشرها خبراً مفاده أن “إسرائيل” نالت 25 مليون دولار من صفقة انتقال البرازيلي “نيمار” البالغة 222 مليون يورو، من نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسيّ.

وكتب “دراجي” المعلق الرياضي في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، على حسابه في “تويتر”، ساخراً: “سبْق صحافي كبير… كشفت قناة العربية أن إسرائيل نالت 25 مليون دولار من قيمة تحويل نيمار من البرسا إلى باريس!!!”.

وتابع في تغريدته: “القناة المحترمة لم تقل لنا كيف؟ ومتى؟ وأين؟ ولم تذكر لنا كم أخذ ترامب (الرئيس الأمريكي)؟ وكيف؟ ولماذا؟ وهل أخذ الملايين لينفقها على أهلنا في غزة أم لأجل رفع الحصار عن المسجد الأقصى؟”.

وكان ناصر الخليفي، الرئيس القطري للنادي الباريسي، قد قدّم “نيمار” لجماهير باريس سان جيرمان.

وانتقل “نيمار” إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة هي الأغلى على مدار تاريخ كرة القدم بـ222 مليون يورو، قادماً من فريق برشلونة الإسباني.

النادي الباريسي وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد “نيمار” الذي يقدر بـ222 مليون يورو، لتكون بذلك أخطر وأقوى صفقة حدثت في تاريخ كرة القدم، وبالتأكيد ستؤثر في المستقبل على أسعار اللاعبين.