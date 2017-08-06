قال الكاتب القطري عبدالرحمن القحطاني، مساعد رئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية، إن قرار إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم يكن مفاجأة وأنه أمر متفق عليه مع دول الحصار لكنه تأخر لرفع الحرج عن أبوظبي والرياض والقاهرة.. حسب قوله.

ودون “القحطاني” في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها (وطن): “قرار إغلاق #الجزيرة متفق عليه منذ بداية #الحصار على #قطر لكن #اسرائيل تأخرت لمنع الحرج لابوظبي والرياض والقاهرة !”

وتابع مستنكرا القرار: “لن يستطيعوا كتم صوت #الجزيرة فهي موجودة في وجدان كل عربي حر صامد يواجه المخططات الصهيونية والتي تنفذ بأيدي عربية !!، لانها صوت الحق وتوضح الحقيقة #الجزيرة صوت الشعب الفلسطيني الأعزل

تحاربها #اسرائيل ومعها دول عربية سنية معتدلة !”

لن يستطيعوا كتم صوت #الجزيرة فهي موجودة في وجدان كل عربي حر صامد يواجه المخططات الصهيونية والتي تنفذ بأيدي عربية !! — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) August 6, 2017

لانها صوت الحق وتوضح الحقيقة #الجزيرة صوت الشعب الفلسطيني الأعزل

تحاربها #اسرائيل ومعها دول عربية سنية معتدلة ! — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) August 6, 2017

واختتم الكاتب القطري تغريداته بالقول:”المخطط واضح ويوم بعد يوم تنكشف باقي الخطة الشرق الأوسط الجديد بتخطيط صهيوني وتنفيذ وتمويل عربي بامتياز !!”

المخطط واضح ويوم بعد يوم تنكشف باقي الخطة

الشرق الأوسط الجديد بتخطيط صهيوني وتنفيذ وتمويل عربي بامتياز !! — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) August 6, 2017

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرّا”، قد صرح اليوم، الأحد، بأن إسرائيل قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.