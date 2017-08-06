قال الكاتب القطري المعروف جابر بن ناصر المري، إن إغلاق مكتب قناة “” بالقدس المحتلة، ما هو إلا شهادة فخر جديدة للقناة والعاملين بها، مضيفا “هذا أقل واجب يقدمه الإعلام الشريف لأهلنا في #فلسطين”.

 

ودون “المري” في تغريدة نشرها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر”:”الحمد لله الذي جعل #الجزيرة محل سخط الاحتلال الصهيوني، فهذا أقل واجب يقدمه الإعلام الشريف لأهلنا في #فلسطين”.

 

وتابع:”ستظل #الجزيرة بنجومها وتضحيات مراسليها منكم وإليكم ياأهلنا في #فلسطين، فلا قيمة للحق بلا حديث عن بسالتكم، ومقاومتكم لعدونا وعدوكم.”

 

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرّا”، قد صرح الأحد، بأن قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

 

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

 

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في .