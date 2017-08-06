قال الكاتب القطري المعروف جابر بن ناصر المري، إن إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس المحتلة، ما هو إلا شهادة فخر جديدة للقناة والعاملين بها، مضيفا “هذا أقل واجب يقدمه الإعلام الشريف لأهلنا في #فلسطين”.

ودون “المري” في تغريدة نشرها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر”:”الحمد لله الذي جعل #الجزيرة محل سخط الاحتلال الصهيوني، فهذا أقل واجب يقدمه الإعلام الشريف لأهلنا في #فلسطين”.

الحمد لله الذي جعل #الجزيرة محل سخط الاحتلال الصهيوني، فهذا أقل واجب يقدمه الإعلام الشريف لأهلنا في #فلسطين

.#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة pic.twitter.com/aORHoaqIny — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) August 6, 2017

وتابع:”ستظل #الجزيرة بنجومها وتضحيات مراسليها منكم وإليكم ياأهلنا في #فلسطين، فلا قيمة للحق بلا حديث عن بسالتكم، ومقاومتكم لعدونا وعدوكم.”

ستظل #الجزيرة بنجومها وتضحيات مراسليها منكم وإليكم ياأهلنا في #فلسطين، فلا قيمة للحق بلا حديث عن بسالتكم، ومقاومتكم لعدونا وعدوكم. pic.twitter.com/CihbGh55Tc — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) August 6, 2017

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرّا”، قد صرح الأحد، بأن إسرائيل قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.