تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، تسجيل صوتي منسوب للأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ياسين لاشين، أظهر قيامه بمساومة فتاة وإحبارها على ممارسة الجنس.

ووفقا للتسجيل الصوتي المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد طلب الاستاذ الجامعي من إحدى الطالبات بأن تخلع ملابسها ليصورها، في حين رفضت الفتاة ذلك ليجيبها بلا خجل: “لا هتتصوري وحياة امك هتتصوري”.

وأظهر التسجيل قيامه بإجبار الطالبة على توقيع إقرار بأنه لم يبتزها جنسيا ونها هي من عرضت عليه نفسها.

يشار إلى انه في نيسان/ أبريل الماضي، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، “لاشين” إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.

وأحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، “لاشين” إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.

كما أعلنت عميدة كلية الإعلام حينها، الدكتورة جيهان يسري، في مذكرة رسمية لرئيس الجامعة، تحويل الموضوع للتحقيق.

وأكدت في المذكرة الموجهه لرئيس الجامعة:” الدكتور ياسين لاشين قام بالإساءة والتشهير بسمعة أساتذة الكلية واتهامهم اتهامات باطلة، فضلا عن ما قام به من تجاوزات مع طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.