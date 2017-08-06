بينما كان “السيّاف” -وهو الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية- يتهيّأ لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ أحد المتهمين بجريمة قتلِ شابّ سعودي، فاجأه والدُ الضحية بالعفو عن قاتل نجله، طالباً إيقاف تنفيذ الحكم.

وكان القضاء السعودي أصدر بشكل نهائي حكماً بالإعدام على الشاب “شبيب بن فيصل السبيعي” بتهمة قتل نجل “ثواب بن عبدالله السبيعي”، وحدد موعد تنفيذ الحكم فجر الأحد.

وقبيل تنفيذ الحكم بوقت قصير، أعلن والد القتيل أمام الحاضرين الذي تجمعوا لمشاهدة تنفيذ الإعدام، عن تنازله عن حقه لدى قاتل ابنه دون مقابل وفقاً لتقارير محلية.