تداول نشطاء مواقع التواصل، صورا تبين وصول جدارية عملاقة تحمل صورة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت قادمة من قطر.

وكانت فعالية قد انطلقت منذ أيام للتوقيع على جدارية عملاقة تحمل صورة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في «قطر مول» من قبل المواطنين والخليجيين والمقيمين في الدوحة.

ورصدت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الفعالية التي حظيت بإقبال كبير يعبر عن الحب والتقدير والاحترام لأمير الكويت، وتقديرا لجهوده في الوساطة لنزع فتيل التوتر الخليجي.