شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما شديدا على الجنرال السعودي المتقاعد والملقب بـ”المندوب السعودي إلى إسرائيل”، الدكتور أنور عشقي، وذلك على إثر إغلاقه الخط في وجه مذيع الجزيرة لسؤاله عن موقف المملكة من تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة حول تحول دول الحصار إلى دول علمانية في غضون سنوات.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”حضرة الدكتور انور عشقي الجنرال السعودي المتقاعد والمستشار ورئيس مركز دراسات بجدة، كان على رأس وفد سعودي زار الاحتلال الاسرائيلي والتقى أعضاء من الكنيست الإسرائيلي وجنرالا بالموساد”.

وأضافت “عويس” ساردة سيرة “”عشقي” التي يجهلها الكثيرون قائلة: “زار عدو الشعوب العربية المحتلّ أرض الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وتعامل مع من شنّ حروبا بالفوسفور على غزة وحرق أطفال الضفة وقتل أطفال قانا ودنّس الاقصى”.

وأوضحت أن ” الدكتور انور عشقي لم يجد غضاضة في التعاطي مع من تدعو ايديولوجية حاخاماته الى التحريض على ابادة العرب، لكنه وجد في سؤال الزميل محمود مراد في برنامجه على الجزيرة عن تفسير السعودية لكلام السفير الاماراتي عن العلمانية، وجد فيه خطاب كراهية واقفل الخط بوجه محمود!”، موضحة أن ” الرجل لم يقاطع العدو الاسرائيلي ولكنه قرر مقاطعة الجزيرة! لم يقاطع جنرال الموساد الذي تقوم عقيدته على التخلص من الفلسطينيين واطفالهم لكنه يقاطع الصحافي العربي محمود مراد!”.

وأكدت على أن “عشقي” لا يجد “كراهية في الاسرائيليين.. فقط في قطر!”.

واختتمت تدوينتها قائلة:” على اي حال، مرحّب بك دائما ضيفا على شاشة الجزيرة والمهنية تقتضي استضافة صهاينة أحيانا لطرح اسئلة المُشاهد عليهم!”.