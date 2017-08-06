أكد رئيس “حركة مجتمع السلم” السابق (إخوان الجزائر)، عبد الرزاق مقري، أن فرنسا تعمل على حل مشاكلها على حساب الجزائر بتحريك لوبيات وأقليات وشبكات فساد، وأنها حاولت مرارا اختراق الجيش الوطني الشعبي.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “تعمل فرنسا على حل مشاكلها الاقتصادية العميقة على حساب مستعمراتها القديمة ومنها الجزائر، وهي تعتمد في ذلك على لوبياتها وأقلياتها الثقافية والأيديولوجية وشبكات الفساد التي لا انتماء لها سوى لمصالحها”.

وبحسب مقري فإن أعداء فرنسا في الجزائر أو بالأحرى الذين يعملون على التصدي لهذه المحاولات الفرنسية هم ثلاثة، الجيش، وحزب جبهة التحرير (الافلان)، والإسلاميين.

وأوضح ذلك قائلا إن فرنسا حاولت إختراق مؤسسة الجيش ولم تنجح، وأعداؤها في بلادنا ثلاثة: المؤسسة العسكرية وهي تعتمد جاهدة على اختراقها ولم تنجح إلى الآن .. حزب جبهة التحرير بقيمه وثوابته الإسلامية النوفمبرية وقد تم زعزعته واختراقه والتحكم فيه رغم المقاومة التي لا تزال تصدر من الوطنيين الصادقين في .. الحركة الإسلامية الوسطية بقيمها وثوابتها الوطنية النوفمبرية والتي لها انتشار ووعي والتي تخلصت من عقد الخوف والطمع واظهرت قدرات تعبوية وتنظيمية وإطارية مستعصية على السيطرة والتحكم”.

واختتم “مقري” تدوينته قائلا: إن “الاستعمار حقق مكاسب كبيرة ثقافيا في المرحلة الأخيرة وحرك مصانعه وفلاحته بالوفرة المالية التي عرفتها الجزائر ولكن المعركة لا تزال مستمرة إلى أن تكون العلاقة مع فرنسا هي علاقة ندية تحدوها المصلحة الوطنية وليست علاقة التبعية والولاء المباشر وغير المباشر للاستعمار”.