كشف الملياردير الهندي “بالويندر راج ساهني” صاحب أغلى لوحة سيارة في دبي، أنه أنفق ما يقارب 60 مليون درهم لشراء لوحتين فقط، معتبراً أن شراء لوحات مميزة من أكثر هواياته.

وقال الملياردير “ساهني”: “اللوحة ذات رقم D5 اشتريتها بمبلغ 33 مليون درهم (نحو 9 ملايين دولار) في مزاد هيئة الطرق والمواصلات التابعة لدبي العام الماضي، لإحدى سياراتين من طراز “رولز رويس”.

وأضاف أنه اشترى لوحة في عام 2015 تحمل الرقم O9 مقابل 24.5 مليون درهم (تقريباً 6.5 مليون دولار).حسب صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية

ويُعرف “ساهني” وهو رئيس شركة تطوير العقارات “راج ساهني غروب” الدولية، بـ”رجل اللوحات الشهير في دبي”، وينفق جزءاً من أمواله على هواياته المتعددة، التي يضاف إليها -فضلاً عن شراء اللوحات المميزة- شراء مبانٍ كذلك، وخاصة في دبي.