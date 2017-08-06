أكدت الدكتورة السعودية “مضاوي رشيد” المحللة السياسية وأستاذ علم الاجتماع السياسي، أن السعودية بقيادة محمد بن سلمان ولي العهد، تعمل الآن على تهيئة الشعب السعودي نفسيا للتطبيع مع إسرائيل، مضيفة أن الحلم الإسرائيلي سيتحقق على يد “ابن سلمان”.. حسب قولها.

وقالت “رشيد” في حوار تلفزيوني لها:”عندما تثير مجازر في العالم العربي هناك أصوات من السعودية مدعومة من الحكومة تدافع عن الصهاينة وتبرر لهم، هذا كله خطاب يؤهل المجتمع نفسيا لتقبل إسرائيل كجزء من المنظومة العربية الخليجية وهذا ما أوصلنا له محمد ابن سلمان لتحقيق مخططه الأكبر بالتطبيع”.

وتابعت:”إسرائيل في أسعد أيامها الآن فقد نجحت في اختراق المنطقة الخليجية والجزيرة العربية التي هي مركز الثروة وقبلة المسلمين، إذا تم التطبيع وعلم إسرائيل رفرف في الرياض انتهنت الأمور، وهذا الحلم الإسرائيلي للوصول إلى مكة قد يتم في المستقبل على يد محمد بن سلمان”.

واختتمت المحللة السياسية حديثها بالقول:”ولا ننسى أن ابن سلمان حيد جميع الأصوات التي قد تعترض عليه من الجهات الدينية، وخاصة بعد أن ارتمت تلك الجهات في أحضان الملوك السابقين والحاليين، وصارت لا تسطتيع أن تنتفض أو تقول أي كلام يزعج محمد ابن سلمان”

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