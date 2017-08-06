وجّه الفنان المصري محمد رمضان، رسالة اعتذار للشعب الجزائري، عن إساءته لهم في أحد مقاطع الفيديو القديمة له، مؤكدًا أنه كان صغيرًا وقتها ولا يقصد ما بدر منه.

وقال في مقطع فيديو: “بكن كل احترام وتقدير للشعب الجزائري الغالي الشقيق.. بلد المليون شهيد اللي بنفتخر بها كعرب بأنها بتنتمي إلينا”.

وأضاف: “بعتذر لهم عن انتشار الفيديو القديم جدًا وكنت ساعتها صغير.. وفي وقت كان فيه خلاف كبير بين الشعب المصري والجزائري بسبب كرة القدم”.

وتابع: “من الواضح أن أعداء النجاح بيدوروا على أي خطأ، خاصة أن هذا الفيديو كان من 10 سنوات، وعلى الرغم من هذا بعتذر للشعب الجزائري وبكن له كل الاحترام والتقدير وبقولهم أنا آسف كنت صغير ولحظة غضب والكلام اللي قولته مكنش من قلبي”.

واختتم رسالته قائلًا: “اللي في قلبي كل احترام وتقدير ليكم لأنكم شعب غالي وشقيق، وبعتذر لكم مرة ثالثة ورابعة وأتمنى إرسال هذا الفيديو لكل جزائري لكي يصل لهم اعتذاري”.