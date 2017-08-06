تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لعسكري سعودي يهاجم فيه قيادات بلاده والمسؤولين ويشكو من حالة الفقر التي يعيش فيها هو واطفاله.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قال العسكري: ” لقد اقتصرت الوجبات على أولادي من 3 وجبات إلى وجبتين”، موضحا أنه “تم حذف الفطور بسبب طيبكم وتكرمكم علينا وعلى أبناءنا اقتصرنا الوجبات إلى وجبتين”.

وأضاف العسكري الذي ظهر مرتديا زيه العسكري ومشيرا لأبنائه قائلا: “الوجبات كلها في يد الطفل”، موضحا أن غدائهم “أندومي” وعشائهم “أندومي” (نوع من المعكرونة الجاهزة بنكهات مختلفة).