لفتت مُشاركةُ الممثلة والراقصة وعارضة الأزياء “زولايكا ريفيرا”، الأنظار في أغنية Despacito الأكثر مُشاهدةً على “يوتيوب”.

وتوّجت “زولايكا” ملكة جمال “بورتوريكو” عام 2006 وملكة جمال الكون للعام نفسه، وهي في سن الـ17.

وولدت في 3 تشرين الأول 1987، وكان عرض الأزياء حلماً بالنسبة لها، لتبدأ مسيرتها المهنية كعارضة أزياء في سن الـ14.

وإلى جانب مهنتها كعارضة أزياء، درست “زولايكا” التمثيل في واحدة من أرقى المدارس، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل ” Alguien te mira” و Runner Runner” وغيرها، كما قدّمت برامج تلفزيونية وأهمّها ” La Revista de Zuleyka” الموجّه للمرأة.

وقد عملت “زولايكا” إلى جانب فريق موهوب من المهنيين والخبراء في مجال الأزياء وخلقت خط أزياء خاص بها من الملابس النسائية وملابس السباحة وحتى مجموعة من العطور، حملت علامة “ZK”.

جديرٌ بالذّكر أنّ أغنية Despacito تربّعت على ترتيب أعلى المقاطع مشاهدة في “يوتيوب”، إذ تجاوزت مرّات مشاهدتها 3 مليارات مرّة.