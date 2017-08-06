جاءت زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى منطقة أشقار غربي مدينة طنجة المغربية لقضاء عطلته الصيفية، وسط اهتمام الكثير من وسائل الإعلام الدولية، خاصة في ظل الأزمة الخليجية التي تشهدها المنطقة الآن.

فقد كشفت موقع، رادار، نقلاً عن مصادر، تفاصيل جديدة عن العاهل السعودي في طنجة، مؤكداً أن إقامة الملك سلمان، تتكون من 4 أجنحة رئيسية كبرى، وعدد من المباني، وأصبحت ضمنها إقامة الرئيس الإسباني، فيلبي غونزاليز، الذي باعها للعاهل السعودي بـ5,2 مليون يورو.

وأضاف الموقع الفلسطيني، أن إقامة الملك سلمان تتوفر على أربع محطات خاصة بنزول وتوقف طائرات من نوع هيليكوبتر، بالإضافة إلى مرآب يسع لنحو 100 سيارة.

كما تضم الإقامة العديد من الحدائق، ومبنى خاص بالرعاية الطبية، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمسابح، وكل هذا يتواجد داخل محيط يحميه سور عال تصل مسافته المحيطة بجميع الإقامات إلى كيلومتر ونصف، ويتواجد بالقرب من الإقامة 30 رجل أمن مغربي يحرسونها.