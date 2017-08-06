نشرَ الممثل السوري تيم حسن صورةً رومانسية جمعته بزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وذلك في أول ظهور لهما معا عقب اعلان ارتباطهما.

وخطفت إطلالة النجمين والانسجام الكبير بينهما، متابعيهما، فمن يشاهد الصورة يرى أن هناك رومانسية وتواداً بينهما.

وعلق تيم على الصورة قائلا: “يسعد مساكم يا حبايبنا”، وبدورها أعادت الكيلاني نشر الصورة عبر حسابها الخاص، بتعليق آخر: “وحشتوني”.

وكان تيم حسن قد فاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ الـ9 من مايو الماضي، بالاحتفال بعقد قرانه على وفاء الكيلاني.

تيم حسن كان متزوجاً من الممثلة السورية ديما بياعة في عام 2002 وأنجب منها ولدين هما ورد وفهد، وفي فبراير 2012 أعلن طلاقه منها.

أما وفاء الكيلاني فقد تزوجت في الـ25 من أغسطس 2008 من طوني ميخائيل أثناء عملهما معا في إيطاليا وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية، تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرًا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان.