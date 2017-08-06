وعد زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو, دول الاتحاد الأوروبي بالاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2019.

جاءت تصريحات «كليجدار أوغلو» رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، في مقابلة مع مجلة «فوكس» الألمانية، حيث أوضح فيها أن الدعم الأوروبي يحظى بأهمية بالغة في إبعاد الرئيس «رجب طيب أردوغان» عن سلطة البلاد.

وفي هذا السياق قال «كليجدار أوغلو»: «سنعمل ما بوسعنا من أجل الإطاحة بحكم أردوغان في انتخابات عام 2019، وعلى الأوروبيين أن يثقوا بذلك، وفي تلك الانتخابات سنجمع كافة القوى المؤيدة للديمقراطية وسنستريح من أردوغان إلى الأبد».

وتابع: «الدعم الأوروبي مهم لإحلال الديمقراطية في تركيا، فتركيا تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وحان الوقت لتحقيق تلك المسؤوليات».

هذا، ويعرف «كمال كليجدار أوغلو» بدعمه لأعضاء «حزب الشعوب الديمقراطية» الموالين لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» التي تصنفها أنقرة إرهابية.

يذكر أن تركيا ستشهد انتخابات محلية في مارس/آذار 2019، وانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام.