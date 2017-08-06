استنكرت رولا إبراهيم الإعلامية السورية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، موقف الجنرال السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي، الذي أغلق هاتفه في وجه مذيع “الجزيرة” محمود مراد واعتذر عن استكمال حلقة برنامج سباق الأخبار مساء، أمس السبت، لسؤاله عن موقف المملكة من تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة.

وقالت رولا إبراهيم معلقة على هذا الموقف الذي استنكره العديد من النشطاء:”أنور عشقي،، الجزيرة كانت على عهدها باستضافتك رأياً آخر، لكنك أسأت لنفسك ولموقفك بما فعلت. المهم.. ولا يهمك.. سنتابعك عبر الإعلام الإسرائيلي.”

أنور عشقي،، الجزيرة كانت على عهدها باستضافتك رأياً آخر، لكنك أسأت لنفسك ولموقفك بما فعلت.

المهم.. ولا يهمك.. سنتابعك عبر الإعلام الإسرائيلي. — رولا إبراهيم (@Rolaibrahimjsc) August 6, 2017

وكان “عشقي” قد أجرى مداخلة على قناة الجزيرة الإخبارية للتعليق على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف حول علمانية دول الخليج بعد 10 سنوات، إلا أن عشقي اعتذر عن استكمال المقابلة وأغلق هاتفه في وجه مذيع الجزيرة.

وقال الجنرال السعودي، يمكنني أن أجيب على تصريحات العتيبة، لكن بعد أن تتوقف الجزيرة عن التحريض وبث الفرقة بين الشعوب العربية، بحسب زعمه.

وكان “عشقي” قد قام بعدة زيارات إلى إسرائيل قبل أشهر بدعوى تلبية دعوات مراكز بحثية وجامعات إسرائيلية الأمر الذي أثار موجة غضب في السعودية التي لا تربطها علاقات رسمية أو دبلوماسية مع إسرائيل.

كما قال عشقي في حينها أنه لا يمثل الجهات الرسمية السعودية ولكن يمثل نفسه الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون أنه يتنافى مع الحقيقة، فلولا رضا السلطات السعودية ما استطاع عشقي زيارة إسرائيل.