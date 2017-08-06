قضت محكمة أردنية بحبس مواطن ثلاثة أشهر ودفع الرسوم لرفعه علم ”فلسطين”، وذلك بعد ضبط شخصين في مركبة بمنطقة جبل عمان في العاصمة الأردنية، أحدهما كان يرفع علم دولة أجنبية “فلسطين” دون إذن مسبق من الحاكم الإداري وقيادة سيارة بطريقة متهورة عقب فوز أحد الأندية الرياضية المحلية في مباراة كرة قدم.بحسب حيثيات الحكم

وأضافت المحكمة أن الفعل استفز أفراد الشرطة وتسبب بإقلاق الراحة العامة لسكان المنطقة، وبناءً على ذلك أدانت المحكمة في قرارها شخصين بجرم إقلاق الراحة العامة والحكم على كل منهما بالغرامة خمسة دنانير والرسوم.

وإدانة الشخص الأول بجرم رفع علم دولة أجنبية دون إذن رسمي والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وتم إدانة الشخص الأول بجرم قيادة المركبة بطريقة استعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير والحكم عليه بالحبس أسبوعا واحدا والرسوم.

وعملا بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفذ العقوبة الأشد وجمع العقوبات التكديرية بحق الشخص الأول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة خمسة دنانير .

يذكر أن الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون الأعلام الأردني تقضي بأن يعاقب كل من رفع أو استعمل علماً أجنبياً دون إذن رسمي مسبق من الحاكم الإداري بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد عن (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.