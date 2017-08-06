في رسالة مؤثرة وتعكس مستوى التحدي والإصرار، علقت مراسلة “الجزيرة” في الأراضي الفلسطينية، جيفارا البديري، على قرار إسرائيل بإغلاق القناة وسحب تراخيص مراسليها اقتداء بدول الحصار، بأن ما حدث هو وسام على صدور العاملين بالقناة جميعا.

وقالت “البديري” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”لم نخاف .. عشنا الحصار .. والاجتياح .. والحرب على لبنان والحروب على غزة ..عرفنا الحصار مع الختيار الشهيد أبو عمار … كنا مع كل أم شهيد وعائلة أسير ..قابلنا مسؤولين اسرائيليين للتأكيد على المهنية “.

وأضافت قائلة: “لم نغادر الميدان ولن نغادره ..لم نقل الا الحقيقة .. ولم ننقل الا الخبر ..ولكن بلغتنا نحن “.

وأوضحت أن “الجنود المجهولون من مصورين ومونتاج ومهندسي البث والمنتجين ..وضعوا ارواحهم على أكفهم ..كان معنا زملاء ، غادرونا لكنهم بقوا معنا في قلوبنا ..مررنا بايام واسابيع بعيدين عن عائلاتنا ، ولكن دعمونا وتحملوا الكثير”، مضيفة “كنا الشاهد مع كل الاعلاميين والصحفيين ننقل الحقيقة في القدس والاقصى”.

واختتمت “البديري” تدوينتها قائلة: “سنبقى في الميدان ..ما يحدث هو وسام على صدورنا”.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرّا، قد صرح اليوم الأحد أن “إسرائيل” قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح قرا بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.