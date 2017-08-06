شن الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي هجوما عنيفا على دول حصار قطار، وذلك على إثر فضح أكاذيبها حول تدشينها لقناة منافسة لشبكة “بي إن سبورتس” القطرية، والتي اتضح بأنها سرقة وفضيحة قانونية ورياضية.

وقال “المنهالي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على نشر صحيفة الرياض خبرا عن إطلاق القنوات المزعومة:”في كل يوم يخزيكم الله أكثر. قنوات واعلانات وأخبار وفي النهاية بث مسروق. والله الأطفال يخجلون من أفعالكم”.

في كل يوم يخزيكم الله أكثر. قنوات واعلانات وأخبار وفي النهاية بث مسروق. والله الأطفال يخجلون من أفعالكم#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه pic.twitter.com/cYFG9ywsIr — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) August 5, 2017

وكانت صحيفة “الرياض” السعودية، قد أعلنت عن إطلاق القنوات الرياضية “beoutQ” المتخصصة في نقل البطولات الأوروبية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية وكذلك البطولات القارية والعالمية التي ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي.

وتابعت صحيفة “الرياض” مزاعمها في محاولة للنيل من قطر بأي شكل من الأشكال، أن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات “بي ان سبورت” القطرية الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.

ولم يمضِ الكثير على تداول الخبر حتى قام النشطاء بفضح كذب الصحيفة، ودشنوا هاشتاج #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضية، كشفوا من خلاله كذب وتضليل الإعلام السعودي لمواطنيه.

وأوضح النشطاء أن ما يسمى بـ “قنوات_beoutQ” الرياضية، ما هو إلا سرقة وكذب على المساكين وفضيحة فنية وقانونية للسعودية.

ومن ناحية فنية يتضح أن النطاق الخاص بالموقع المذكور بالاعلان قد تم تسجيله من 4 أيام فقط، وتم اختيار النطاق .se لايهام الناس بانه موقع رسمي و se نطاق رسمي للسويد وليس السعودية.

كما أنه لا وجود لتطبيق كما ادعوا بل ان التطبيق الوحيد المتاح هو تطبيق اندرويد وتطبيق غير رسمي، وتملك BeIN القطرية حقوق بطولاتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فضائياً وعبر الانترنت، وسواء كان النقل في قناة أو عبر streaming تملك “بي ان سبورت” الحق في الملاحقة القانونية.

وحقوق النقل عبر الـ streaming تنطبق عليها نفس كل الشروط الخاصة للبث والنقل الفضائي، ليثبت النشطاء أن هذه الضجة مجرد نصب علني علي المواطنين السعوديين وهي عبارة عن قرصنة غير قانونية.