دشن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا حمل عنوان #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة، استنكروا فيه بشدة قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس المحتلة.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرّا، قد صرح اليوم الأحد، بأن إسرائيل قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

واستنكر النشطاء الذين عبر الهاشتاج الذي تم تداوله على نطاق واسع قرار الاحتلال الاسرائيلي، الذي اتخذ أسوة بما فعله دول الحصار في الأزمة مع قطر.

وقال حساب “سرد حكاية” مستنكرا القرار:”سرد حكايا‏”:”حصحص الحق إنه وسام شرف للجزيرة وكل العاملين بها الصهاينة لم ترعبهم دبابات/طائرت العرب النائمة لكن أرعبتهم #الجزيرة”

#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة

حصحص الحق

إنه وسام شرف للجزيرة وكل العاملين بها

الصهاينةلم ترعبهم دبابات/طائرت العرب النائمة لكن أرعبتهم #الجزيرة — سرد حكايا (@srd221) August 6, 2017

بينما غرد “عز البنا”:”نتنياهو يبارك لوزيره اغلاق الجزيرة ونحن نبارك ل #دول_الحصار صارت السعودية ومصر والامارات والبحرين أشقاء لإسرائيل”

نتنياهو يبارك لوزيره اغلاق الجزيرة ونحن نبارك ل #دول_الحصار صارت السعودية ومصر والامارات والبحرين أشقاء لإسرائيل #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة — عزالبنا (@01019555204ali) August 6, 2017

وعلق “حمد جارس” بقوله:”آستشعرت #إسرائيل ببوادر إنتقاضة فلسطينية في #القدس لذا أرادت أن تعمي العيون عن ما يحدث فقررت #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة”

آستشعرت #إسرائيل ببوادر إنتقاضة فلسطينية في #القدس لذا أرادت أن تعمي العيون عن مايحدث فقررت #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة — حمد جارس (@hamadjaris) August 6, 2017

وذكر حساب “@e1U7zzH1XEy9fFo” متضامنا مع “الجزيرة”:”سوف يبقى كل مواطن حر في القدس. مراسل لقناة الجزيرة عبر تلفونه الخاص”

#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة سوف يبقى كل مواطن حر في القدس. مراسل لقناة الجزيرة عبر تلفونه الخاص — ،❤🌷✋ (@e1U7zzH1XEy9fFo) August 6, 2017

وأضاف “alshammri”:”#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة طبيعي تغلق صوت الحق الذي كشف حقيقتهم وأوجعتهم بوقوفها مع الشعب الفلسطيني لنصرته ! عكس قناة #العربية التي تصفق لهم”

#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة طبيعي تغلق صوت الحق الذي كشف حقيقتهم وأوجعتهم بوقوفها مع الشعب الفلسطيني لنصرته ! عكس قناة #العربية التي تصفق لهم — alshammri☪ (@abutalal14) August 6, 2017

كذلك علق حساب “aboalmagd”:”#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة هذا اعلان اكتمال المحور الصهيونى ضد الجزيرة”

#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة هذا اعلان اكتمال المحور الصهيونى ضد الجزيره — aboalmagd (@aboalmagd20) August 6, 2017

ودون الكاتب والصحفي اليمني “عباس الضالعي” ما نصه:”وان اغلقت اسرائيل مكاتبها ستبقى رسالتها مدوية .. المؤلم ان الصهاينة استعانوا ببعض العرب وتوافقت اهدافهم #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة”