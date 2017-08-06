استنكر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، الحالة التي وصلت لها البلاد العربية بعد الربيع العربي، مؤكدا بأن الهدف الأساسي الذي كانت تسعى إليه هذه الثورات هو المشاركة الشعبية ومحاسبة الحكام.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو لوالدة الجندي الإسرائيلي “آرون وهدار” المختطف من قبل كتائب عز الدين القسام في غزة وهي توبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي في وجهه: “الربيع الذي كانت الشعوب تسعى له هو ببساطة المشاركة الشعبية ومحاسبة الحكام يعني مش معقول يصير اليهود اشرف من عربنا”.

الربيع الذي كانت الشعوب تسعى له هو ببساطة المشاركة الشعبية ومحاسبة الحكام يعني مش معقول يصير اليهود اشرف من عربنا https://t.co/vkdEt0GjaK — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 6, 2017

كما سخر “الدويلة” من إغلاق إسرائيل لمكاتب قناة “الجزيرة” وسحب تراخيصها قائلا: “الحمد لله اسرائيل قررت اغلاق جميع مكاتب قناة الجزيرة ولأول مرة اسرائيل تتبع العرب اعتقد هذا انتصار كبير لدول الحصار صاررت متبوعة وليست تابعه”.

الحمدلله اسرائيل قررت اغلاق جميع مكاتب قناة الجزيرة ولاول مرة اسرائيل تتبع العرب اعتقد هذا انتصار كبير لدول الحصار صاررت متبوعه وليست تابعه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 6, 2017

وأكد على أن “حظر قناة الجزيرة في اسرائيل و حظر بث اخبارها يفتح الساحة للعربية و سكاي نيوز ويمهد لجولة من الصراع ضد الاقصى و غزة فهل سنرى شيء قريب”.

حظر قناة الجزيرة في اسرائيل و حظر بث اخبارها يفتح الساحه للعربيه و سكاي نيوز ويمهد لجولة من الصراع ضد الاقصى و غزة فهل سنرى شيء قريب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 6, 2017

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرّا، قد صرح اليوم الأحد أن “إسرائيل” قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وأوضح ” قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

وأضاف قرا أنه سيقدم مشروع قانون للكنيست بشأن حظر الجزيرة، كما طالب الهيئات الأخرى ذات الاختصاص في إسرائيل بالقيام باللازم لحظر القناة.