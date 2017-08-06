شنَّ الخبير الجيولوجي المعروف بلقب “ضابط اتصال 30 يونيو” والأستاذ بجامعة حلوان المصرية، يحيى القزاز، هجوما حادا على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ناعتا إياه بـ”المحتل” وواصفا الجيش المصري بـ”المرتزق” للدفاع عن الامن القومي السعودي.

وقال “القزاز” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية: “بوضوح مصر الآن دولة محتلة يحكمها عميل. فلا تحدثني عن انتخابات نزيهة. فشرط النزاهة لا يتوافر في وجود الاحتلال بل يتواجد فعل الانحياز للعملاء”.

بوضوح

مصر الآن دولة محتلة يحكمها عميل.

فلاتحدثنى عن انتخابات نزيهة. فشرط النزاهة لايتوافر فى وجود الاحتلال بل يتواجد فعل الانحياز للعملاء — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “ما اكتشفه السيسي ولم يقله أن مصر كانت جزء من مملكة السعود، وأن الجيش المصري كان مرتزقة، خاض حربى 1967 و 1973 دفاعا عن الأمن القومي السعودي”.

مااكتشفه السيسى ولم يقله أن مصر كانت جزء من مملكة السعود، وأن الجيش المصرى كان مرتزقة، خاض حربى 1967 و 1973 دفاعا عن الأمن القومى السعودى. — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 6, 2017

وأكد “القزاز” على أنه “في الاحتلال.. المقاومة مشروعة، والسجن شرف، والإخفاء القسري فخر، والموت شهادة. فلماذا الخوف والصمت. إن صمت مت وإن ناضلت مت. فمت بشرف المناضلين”.

فى الاحتلال..المقاومة مشروعة، والسجن شرف، والإخفاء القسرى فخر، والموت شهادة.

فلماذا الخوف والصمت.

إن صمت مت وإن ناضلت مت. فمت بشرف المناضلين — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 6, 2017

واختتم “القزاز” تغريداته متسائلا: “هل الحاكم الفرد أقوى من الشعب الجمع ليستبد به.. يقهره ويذله ويبيع أرضه؟! لم يستبد الحاكم إلا بصمت الشعب، وتواطؤ النخب والمؤسسات والجيش”.

هل الحاكم الفرد أقوى من الشعب الجمع ليستبد به.. يقهره ويذله ويبيع أرضه؟!

لم يستبد الحاكم إلا بصمت الشعب، وتواطؤ النخب والمؤسسات والجيش — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 6, 2017

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر في أيار/مايو 2018، في حين جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، “حال توافر الإرادة الشعبية لذلك”.

من جانبها، ما زالت المعارضة المصرية تبحث عن مرشح “قوي” تعمه في مواجهة “السيسي” إذا ما خاض الانتخابات الرئاسية من جديد.

جاء ذلك في وقت أصدر فيه البرلمان المصري قانونا ألغى بمقتضاه الإشراف القضائي على الانتخابات، الأمر الذي أثار شكوك جادة وحقيقية عن عزم النظام وترتيبه لعملية تزوير ضخمة للانتخابات القادمة.