شنَّ الخبير الجيولوجي المعروف بلقب “ضابط اتصال 30 يونيو” والأستاذ بجامعة حلوان المصرية، ، هجوما حادا  على الرئيس المصري، ناعتا إياه بـ”المحتل” وواصفا الجيش المصري بـ”المرتزق” للدفاع عن الامن القومي السعودي.

 

وقال “القزاز” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية: “بوضوح الآن دولة محتلة يحكمها عميل. فلا تحدثني عن انتخابات نزيهة. فشرط النزاهة لا يتوافر في وجود الاحتلال بل يتواجد فعل الانحياز للعملاء”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ما اكتشفه السيسي ولم يقله أن مصر كانت جزء من مملكة السعود، وأن الجيش المصري كان مرتزقة، خاض حربى 1967 و 1973 دفاعا عن الأمن القومي السعودي”.

وأكد “القزاز” على أنه “في الاحتلال.. المقاومة مشروعة، والسجن شرف، والإخفاء القسري فخر، والموت شهادة. فلماذا الخوف والصمت. إن صمت مت وإن ناضلت مت. فمت بشرف المناضلين”.

واختتم “القزاز” تغريداته متسائلا: “هل الحاكم الفرد أقوى من الشعب الجمع ليستبد به.. يقهره ويذله ويبيع أرضه؟! لم يستبد الحاكم إلا بصمت الشعب، وتواطؤ النخب والمؤسسات والجيش”.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر في أيار/مايو 2018، في حين جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً حديثه عن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، “حال توافر الإرادة الشعبية لذلك”.

 

من جانبها، ما زالت المعارضة المصرية تبحث عن مرشح “قوي” تعمه في مواجهة “السيسي” إذا ما خاض الانتخابات الرئاسية من جديد.

 

جاء ذلك في وقت أصدر فيه البرلمان المصري قانونا ألغى بمقتضاه الإشراف القضائي على الانتخابات، الأمر الذي أثار شكوك جادة وحقيقية عن عزم النظام وترتيبه لعملية تزوير ضخمة للانتخابات القادمة.

 

 