استنكر الإعلامي المصري المعارض ، قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب ” الإخبارية في القدس المحتلة، وأبدى استغرابه من تصريحات سلطات الاحتلال بأن القرار تم اتخاذه أسوة بما فعلته دول الحصار ضد .

 

ودون “جاويش” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “نتنياهو يبارك لوزيره اغلاق الجزيرة ونحن نبارك ل #دول_الحصار صارت ومصر والامارات والبحرين أشقاء لإسرائيل #_تغلق_قناة_الجزيرة”.

كما شن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا حمل عنوان “#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة”، تم تداوله على نطاق واسع استنكروا فيه بشدة قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس المحتلة.

 

وكان “أيوب قرّا”، قد صرح الأحد، بأن إسرائيل قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى لقطر.

 

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

 

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.