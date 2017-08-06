استنكر الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش، قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” الإخبارية في القدس المحتلة، وأبدى استغرابه من تصريحات سلطات الاحتلال بأن القرار تم اتخاذه أسوة بما فعلته دول الحصار ضد قطر.

ودون “جاويش” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “نتنياهو يبارك لوزيره اغلاق الجزيرة ونحن نبارك ل #دول_الحصار صارت السعودية ومصر والامارات والبحرين أشقاء لإسرائيل #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة”.

نتنياهو يبارك لوزيره اغلاق الجزيرة ونحن نبارك ل #دول_الحصار صارت السعودية ومصر والامارات والبحرين أشقاء لإسرائيل #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة — أسامة جاويش (@osgaweesh) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

كما شن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا حمل عنوان “#إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة”، تم تداوله على نطاق واسع استنكروا فيه بشدة قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس المحتلة.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرّا”، قد صرح الأحد، بأن إسرائيل قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.