ضمن حرب الأكاذيب و”الفبركة” التي يقودها إعلام دول الحصار المدعوم من أبو ظبي، قالت صحيفة “الرياض” السعودية، إنه من المنتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة عن إطلاق القنوات الرياضية “beoutQ” المتخصصة في نقل البطولات الأوروبية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية وكذلك البطولات القارية والعالمية التي ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي.

وتابعت صحيفة «الرياض» مزاعمها في محاولة للنيل من قطر بأي شكل من الأشكال، أن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات «بي ان سبورت» القطرية الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.

ولم يمضِ الكثير على تداول الخبر حتى قام النشطاء بفضح كذب الصحيفة، ودشنوا هاشتاج #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضية، كشفوا من خلاله كذب وتضليل الإعلام السعودي لمواطنيه.

وأوضح النشطاء أن ما يسمى بـ “قنوات_beoutQ” الرياضية، ما هو إلا سرقة وكذب على المساكين وفضيحة فنية وقانونية للسعودية.

ومن ناحية فنية يتضح أن النطاق الخاص بالموقع المذكور بالاعلان قد تم تسجيله من 4 أيام فقط، وتم اختيار النطاق .se لايهام الناس بانه موقع رسمي و se نطاق رسمي للسويد وليس السعودية.

كما أنه لا وجود لتطبيق كما ادعوا بل ان التطبيق الوحيد المتاح هو تطبيق اندرويد وتطبيق غير رسمي، وتملك BeIN القطرية حقوق بطولاتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فضائياً وعبر الانترنت، وسواء كان النقل في قناة أو عبر streaming تملك “بي ان سبورت” الحق في الملاحقة القانونية.

وحقوق النقل عبر الـ streaming تنطبق عليها نفس كل الشروط الخاصة للبث والنقل الفضائي، ليثبت النشطاء أن هذه الضجة مجرد نصب علني علي المواطنين السعوديين وهي عبارة عن قرصنة غير قانونية.

وإليكم بعض تعليقات النشطاء عبر هاشتاج “#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضية” الذي فضحوا من خلاله حقيقة هذه الضجة الكاذبة التي روج لها خلايا “دليم” الإلكترونية.

#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه

لن تصبح bein ولن تأتي قناة توازي قدراتها بأقل من سنه ، فكرّوا وأبحثوا عن الأفضل واللي قاعدين تسوونه ترى خرابيط — شَلْهــوب🇸🇦 (@shlhb_10) August 5, 2017

#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه

الدعوى ماهي قَص ولزق ، تبغى تنافس عليك بالمصداقية أولاً ثم الحرفية ثم ضخ الأموال من فوق الطاولة مو تحت الشليل — ابو سلطان التميمي (@3Alsltan) August 5, 2017

آول مره السعودين يصحصحون 😁

زين عرفتو انه في حد قاعد يحاول وقدر مليون مره على الاستخفاف بعقولكم 🤔 #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه — ~ [ مستشـآار فآصل (@ahmadmssk) August 5, 2017

#اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه اخبار وهم في وهم 😀😀 — خالد حامد (@alsarem90) August 5, 2017

تسرق من قطر وتبيع علينا؟ شايفنا بنقاليه ولاهنود؟؟ اذا ماتقدر تسوي سواة قطر لاتصير سروق فشلتونا الله يديم فشلكم #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضيه — ℓαѕт•ℓσνєяѕ (@lastloover) August 5, 2017