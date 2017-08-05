ترفضت السلطات الإماراتية الإفراج عن المهندس الإماراتي أسامة النجار، رغم انتهاء فترة محكوميته منذ مارس/آذار الماضي، حيث يُحتَجَز في “دار المناصحة”، دون وجه حق.

واستنكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان، استمرار احتجاز “النجار”، الذي كان من المقرر أن يطلق سراح “النجار”، المعتقل في السجون الإماراتية منذ 3 سنوات، إثر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حرية التعبير والدفاع المشروع عن الحقوق المنتهكة، والانتهاكات المرتكبة في حقه وحق والده وأسرته.

وتعتبر قضية “النجار”، واحدة من أبرز وجوه انتهاكات السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين؛ إذ أن أسامة واجه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، والسبب دفاعه عن والده في تغريداته عبر (تويتر) .

وأوضح المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني سابقا، أن السلطات الإماراتية وجهت لـ«حسين النجار»، والد «أسامة»، مع العشرات من المعتقلين تهمة الانضمام لدعوة «الإصلاح» ذات الطابع الاجتماعي والدعوي، والتي تعتبرها الحكومة الإماراتية «جماعة معارضة»، رغم أنها تعمل بترخيص من الدولة منذ عام 1974 تحت مظلة «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» ثم بعد ذلك تم تصنيفها ضمن «المنظمات والجماعات الإرهابية» في القائمة التي أصدرتها الإمارات عام 2014؛ وتم الحكم عليه بعشر سنوات ضمن مجموعة تتكون من 94 شخصًا في القضية المشهورة إعلاميًا بقضيّة «الإمارات 94» في منتصف 2013.

وكان المعتقل «حسين النجار» تعرض للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاعتقال السيئة لدى جهاز أمن الدولة، وتم إخفاؤه قسريا لمدة تقارب العام قبل ظهوره أمام المحكمة بحالة يرثى لها؛ ولعل هذا يفسر ردود فعل ابنه الناشط «أسامة» الذي كان يكتب عن الانتهاكات والحكم الظالم الذي لقيه والده والممارسات القاسية التي تنتهجها سلطات السجن ضده.

وغرد «أسامة»، متحدثا عن والده: «نحن يا صاحب السمو، لا نحقد علي أوطاننا ولا ننسي ظلم ظلُلمناه ولو نسته أمهاتنا، لأبي فى أعناق من ظلمه 20 شهرا من السجن والتضييق»، وذلك ردا علي خطاب حاكم الشارقة لأسر المعتقلين السياسيين عبر إذاعة الشارقة، الذي قال فيه «ينبغي عليكم عدم تعبئة أبنائكم بكراهية بلدهم».

وعكف «أسامة» قبل اعتقاله، علي المطالبة بتحسين أوضاع السجون وقام بنشر المعلومات عن سوء المعاملة في الاحتجاز وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر على شاشات التلفزيون وتحدث علنا حول قضية الامارات 94 الشهيرة والتي اعتقلهم الأجهزة الأمنية بتهم ملفقة منها «محاولة قلب نظام الحكم»، وأدانتهم بالسجن لمدد تترواح بين 7 و 15 سنة.

وفي 17 مارس/ آذار 2014، تم إلقاء القبض على «أسامة» من قبل ضباط تابعين لأمن الدولة يرتدون ملابس مدنية، حيث تعرض للتعذيب، قبل أن عرضة على النيابة في 19 مارس/آذار 2014، دون أن يسمح له بتوكيل محامي.

وأضاف المركز أنه تم نقل «أسامة» في 21 مارس/ آذار 2014 إلى سجن الوثبة بأبوظبي، ولم يسمح لأهله بزيارته للمرة الأولى إلا في 31 مارس/ آذار 2014، عندها أخبرهم «أسامة» أنه متهم بالانتماء إلى حركة الإصلاح، والإساءة إلى الدولة عبر «تويتر»، والتحريض على كراهية الدولة عبر «تويتر»، ونشر الأكاذيب حول تعذيب والده.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على الناشط «أسامة» بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي.بحسب “الخليج الجديد”

وهو حكم ليست فيه أي فرصة للطعن والاستئناف.