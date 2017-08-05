وضعوه في تابوت وأغلقوه عليه وهدّدوا بحرقه وإلقاء ثعبان داخله

أجبر مزارعان من أصحاب البشرة البيضاء مراهقا أسود على الاستلقاء داخل تابوت وأغلقاه عليه بعد اتهامه بالسرقة بجنوب أفريقيا.

ووُضِعَ الشاب “فيكتور ملوتشوا” الذي ظهر يتذلل للرجلين ليعفوا عنه داخل التابوت وغطى أحدهما رأسه بغطاء التابوت واضعا قدمه أعلاه وداهسا رأسه بلا رحمة، وبكى المراهق في بداية الأمر محاولا التخلص مما هو فيه ليستسلم في النهاية ويقبع داخل التابوت.

وهدد الرجلان المراهق بحرقه وضربه أيضا أو أن يلقيا ثعبانا داخل التابوت وأخذ أحدهما يهدده به، خلال الحادث الذي وقع في نوفمبر الماضي.

ونفى المتهمان “ويليم أوسثويزن وتيو جاكسون” في بداية الأمر التهم أمام المحكمة وادعيا أنهما قاما بذلك لأنه هددهما أولا، إلا أنهما اعترفا بالجريمة في وقت لاحق.