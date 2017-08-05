فاجأ أحدُ الأشخاص صحفيّة كنديّةً وهي في رسالةٍ على الهواء مُباشرة، أثناء تقديمها لمهرجان موسيقي، يوم الجمعة، حيث قامَ بتقبيلها، الامر الذي أثارَ استياءها.

ونشرت الصحافية الكندية “فاليري ميكاييلا بين” إعلاناً على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر وفيسبوك”، للبحث عن ذلك الشخص، قالت فيها :”لم أسمح لك بتقبيلي، إضافة إلى أنني كنت أعمل، وتسببت في إزعاجي”.

وأضافت:”أريد أن أؤكد أني لا أشجع بأي حال من الأحوال الاعتداء على هذا الرجل، أريده أن يفهم لماذا يعتبر ما فعله أمرًا غير مقبول، سأمحو كل التعليقات التي تدعو إلى العنف فهذا ليس مجالًا للانتقام”.