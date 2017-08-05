تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا لوسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، وهو يتطاول على علماء ويصف (الفوزان والعريفي والقرني) بأنهم مرتزقة.. حسب قوله.

وزعم في “الفيديو” المتداول الذي رصدته (وطن):” أن رجال الدين بالسعودية يتبعون مصالحهم الشخصية وأنهم يخالفون ولاة الأمر من أجل تلك المصالح”.

 

واستمرارا لخطاب الإسفاف وفي تهجم صريح، قال الداعية الإماراتي المجنس: “أنا هاجمت عبدالعزيز الفوزان والعريفي الذي غسل بأموال ، وهاجمت عائض القرني الذي كان يحرض على المملكة ويسب ، أنا هاجمت دعاة مرتزقة لا وطن لهم ولا دين”.. حسب زعمه.

 

وشن عدد كبير من النشطاء هجوما حادا على الداعية المقرب من بن زايد، بعد تطاوله على علماء المملكة.

 

حيث علق “عبدالكريم العواضي” بقوله:”وسيم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث”.

بينما غرد حساب “ملاااذ الطير” ساخرا: “شكله نسى نفسه لما انطرد من الاردن وسحبت الجنسيه منه وصار لاجي في حتى سحبت الجنسيه منه والان لاجي في البقره ماتشوف عيبها”.

وقالت “د. جواهر السيف اصايل”: “من انت ياوسيم السوري للعلم القرني والفوزان والعريفي ماباعوا اوطانهم وراحوا يتجنسون #اعرف_حجمك ومن تكون لاتنسى هذا الشي”.

 

كما علق حساب “المكافح” بقوله:”خسئت تنازلت عن جنسيتك الفلسطينيه ومن ثم الاردنيه وحصلت على صك عبودية الإمارات وتسب العلماء فعلا انك نذل”.

وذكر “عبيد العتيبي”:”كالكلب ان تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ،قبل الجنسية كان يتمنى أن يصور مع أحدهم وبعد أن أخذ الجنسية (أخرج الله مافي قلبه) من حقد تجاه دعاتنا”.