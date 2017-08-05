تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا لوسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، وهو يتطاول على علماء السعودية ويصف (الفوزان والعريفي والقرني) بأنهم مرتزقة.. حسب قوله.

وزعم وسيم يوسف في “الفيديو” المتداول الذي رصدته (وطن):” أن رجال الدين بالسعودية يتبعون مصالحهم الشخصية وأنهم يخالفون ولاة الأمر من أجل تلك المصالح”.

واستمرارا لخطاب الإسفاف وفي تهجم صريح، قال الداعية الإماراتي المجنس: “أنا هاجمت عبدالعزيز الفوزان والعريفي الذي غسل بأموال قطر، وهاجمت عائض القرني الذي كان يحرض على المملكة ويسب الإمارات، أنا هاجمت دعاة مرتزقة لا وطن لهم ولا دين”.. حسب زعمه.

وشن عدد كبير من النشطاء هجوما حادا على الداعية المقرب من بن زايد، بعد تطاوله على علماء المملكة.

حيث علق “عبدالكريم العواضي” بقوله:”وسيم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث”.

وسيم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث — عبدالكريم العواضي (@keemo4074) August 5, 2017

بينما غرد حساب “ملاااذ الطير” ساخرا: “شكله نسى نفسه لما انطرد من الاردن وسحبت الجنسيه منه وصار لاجي في الكويت حتى سحبت الجنسيه منه والان لاجي في الامارات البقره ماتشوف عيبها”.

شكله نسى نفسه لما انطرد من الاردن وسحبت الجنسيه منه وصار لاجي في الكويت حتى سحبت الجنسيه منه والان لاجي في الامارات البقره ماتشوف عيبها 😂😂😂 — ملاااذ الطير (@pdRvHb9ymoJvAUQ) August 5, 2017

وقالت “د. جواهر السيف اصايل”: “من انت ياوسيم السوري للعلم القرني والفوزان والعريفي ماباعوا اوطانهم وراحوا يتجنسون #اعرف_حجمك ومن تكون لاتنسى هذا الشي”.

من انت ياوسيم السوري

للعلم القرني والفوزان والعريفي ماباعوا اوطانهم وراحوا يتجنسون #اعرف_حجمك ومن تكون

لاتنسى هذا الشي — د. جواهر السيف♛اصايل (@Jawaher_ALsaif) August 5, 2017

كما علق حساب “المكافح” بقوله:”خسئت تنازلت عن جنسيتك الفلسطينيه ومن ثم الاردنيه وحصلت على صك عبودية الإمارات وتسب العلماء فعلا انك نذل”.

خسئت

تنازلت عن جنسيتك الفلسطينيه

ومن ثم الاردنيه

وحصلت على صك عبودية الإمارات

وتسب العلماء

فعلا انك نذل — المكافح (@pOEhrq5B7oBJg5X) August 5, 2017

وذكر “عبيد العتيبي”:”كالكلب ان تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ،قبل الجنسية كان يتمنى أن يصور مع أحدهم وبعد أن أخذ الجنسية (أخرج الله مافي قلبه) من حقد تجاه دعاتنا”.