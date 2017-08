نشر موقع “لايف ساينس” العلمي، دراسةً أعدها معهد الطب التطوري في جامعة “زيورخ”، كشف فيها عن أول عملاق معروف في العالم، ترجع إلى فرعون مصري قديم يدعى، “ساناخت”، وهو ملك مصري ينحدر من الأسرة الثالثة في الدولة الفرعونية القديمة، كما تم العثور على المومياء الخاصة به عام 1901.

ويبلغ طول، “ساناخت”، نحو 6 أقدام و1.6 بوصة، أي 1.987 متر، وهو ما قد يشير إلى أن الأساطير الموروثة، التي تتحدث عن وجود عملاقة كبار تتخطى أطوالهم الثلاثة والأربعة أمتار، غير موجودة أو مثبتة في التاريخ.

وأشار الموقع إلى أن أطول فرعون مصري قديم سجل طولا كان بعد، “ساناخت” بألف عام تقريبا، حيث كان يبلغ طوله 5 أقدام و9 بوصات، أي 1.75 مترا تقريبا.

#AncientEgypt pharaoh might have been world’s ‘first known giant’ https://t.co/L4tfXmERgw pic.twitter.com/akCdhDvMUc

— Narrendra Malhotra (@NarrendraM) August 6, 2017