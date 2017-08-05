قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي “دميتري بيسكوف”، إن الرئيس “فلاديمير بوتين”، نجح في اصطياد سمكة في سيبيريا الجنوبية.

وأشار “بيسكوف” إلى أنه لم يتم تسجيل نتيجة قياسية هذه المرة كما في عام 2013، ولكن مع ذلك، كان “الصيد أكثر متعة”.

وقال بيسكوف، مجيبا عن سؤال حول ما إذا تمكن الرئيس بوتين من اصطياد السمك هذه المرة “نعم نجح.

يذكر أن بوتين سيجري في مدينة “بلاغوفيتشينسك” الروسية اجتماعا حول مسائل تنفيذ أكبر مشاريع استثمارية في منطقة الشرق الأقصى الروسي، وقبل ذلك توقف الرئيس بوتين في سيبيريا الجنوبية لتنفيذ رحلة الصيد.

وفي يوليو عام 2013، تمكّن الرئيس فلاديمير بوتين من اصطياد سمكة وزنها 21 كيلوغراماً خلال رحلة استجمام إلى بحيرة في إقليم توفا الروسي برفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو.