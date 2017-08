أزَاحَت أغنية Despacito للمغني البورتوريكي “لويس فونسي” ومغني الراب “دادي يانكي“، أغنيتا See You Again التي كانت تسيطر على ترتيب أعلى المقاطع مشاهدة في “يوتيوب”، والأغنية الكورية الشهيرة Gangnam Style، لتصبح Despacito الأغنية الأولى على “يوتيوب” إذ تجاوزت مرّات مشاهدتها 3 مليارات مرّة.

وخلال فترة أقل من 8 أشهر، حققت Despacito التي تعني باللغة العربية “ببطئ”، أكثر من 3 مليار مشاهدة، بمعدل 15 مليون مشاهدة يومياً أو 170 مشاهدة في كل ثانية.

ودخلت الأغنية إلى عقول الملايين صغارا وكبارا، حتى إن مشاهير عدة رددوا كلماتها، فيما اكتفى البعض بالرقص على ألحانها أو مجاراتها بلغات متعددة.

وسائل إعلام مختصة في مجال الاقتصاد أشارت إلى أن الأغنية ساعدت بورتوريكو على الخروج من الفقر، لأنها لفتت نظر السياح إلى جمال هذه الجزيرة الفقيرة في بحر الكاريبي.

ووفقا لما ذكره موقع Billboard، فإنّ شهرة الأغنية عالمياً أثارت اهتمام السائحين الأجانب لمعرفة المكان الذي ولد فيه نجوم الأغنية “فونسي ويانكي” مما أدى إلى زيادة معدل السياحة بنسبة 45% منذ طرح فيديو الأغنية الذي كشف عن مواقع مذهلة من المدينة الساحلية فضلا عن تكرار عبارة “هكذا نفعلها في “بورتوريكو”.

وكان حاكم “بورتوريكو” اعلنَ سابقاً، إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار، إلا أن هذا الوضع قد يتغير قريباً بفعل نجاح الأغنية واتفاع عدد السياح القادمين للبلاد.

المغني فونسي الذي لم يكن معروفا قبل الأغنية، شكر بلاده بورتريكو، معتبرا أنها البطل الحقيقي للشريط المصور أو الفيديو كليب الذي رافق الأغنية.

يذكر أن يوتيوب لديها 1.5 مليار مستخدم مسجل دخوله للموقع شهرياً ويشاهد كل مستخدم وسطياً ساعة من الفيديوهات يومياً من الهواتف الذكية فقط.

وقامت قامت بعض الحسابات بنشر الأغنية الإسبانية مُترجمةً الى اللغة العربية، ليتعرف العرب على ترجمة الأغنية التي حازت اهتماماً كبيراً مؤخراً.