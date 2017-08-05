تبدأ محكمة الجنايات في أبو ظبي، الثلاثاء المقبل، أولى جلسات محاكمة قاتل الطفل “آذان”، الذي قتله أحد المقربين من أسرته، بعد أن تنكّر بزيّ امرأة واستدرجَه الى سطح منزلٍ، وقام باغتصابه في شهر رمضان الماضي.

وصرحت النيابة العامة في أبوظبي، أن قرار إحالة المتهم إلى المحكمة تضمن توجيه تهمة قتل الطفل المجني عليه عمداً، بعد السيطرة عليه بهدف “اللواط” وإزهاق روحه مستخدماً حبلاً حول رقبته، ما أدى إلى وفاته.

ووجّهت النيابة العامة للمتّهم أيضًا تهمتي التنكّر بزيّ امرأة، ومخالفة قانون المرور، حيث قام المتهم بقيادة مركبة على الطريق دون تثبيت لوحة أرقام خلفية عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في أبوظبي من الوصول إلى القاتل بعد مرور 3 أيام على ارتكابه للجريمة، كما نجحت في التوصل إلى أشرطة كاميرات المراقبة التي أظهرت تفاصيل الجريمة التي ارتكبها الجاني بدم بارد، متستّراً تحت غطاء النقاب.