اختطفت عصابة متخصصة في خطف الفتيات واغتصابها ثم عرضها للبيع على الإنترنت، عارضة أزياء بريطانية تبلغ من العمر 20 عاما، بعد إغرائها بتجهيز جلسة تصوير لها في ميلانو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الشرطة نجحت فى القبض على العصابة بعد احتجازها في مكتب مهجور لمدة أسبوع وتناوب عدد من الأشخاص على اغتصابها وعرضها للبيع على الإنترنت مقابل مبلغ 270 ألف جنيه إسترليني.

وقالت الشرطة الإيطالية إنه تم عرض عارضة الأزياء للبيع على “الشبكة المظلمة” التي لا تستطيع الحكومة اختراقها، بعد اختطافها واحتجازها لمدة أسبوع في أحد المكاتب المهجورة، وتم التعرف على الخاطف والقبض عليه.

وأضافت الشرطة الإيطالية أن الجاني طلب 50 ألف يورو لتحرير الفتاة، وهدد بقتلها إذا لم يتم دفع الفدية.

وجاء في تحريات الشرطة الإيطالية أن المجني عليها تعرضت للإغراء بتصوير فليم جديد، وتم حقنها بمخدر يدعى “الكيتامين”، وتكبيل يدها ووضعها فى صندوق السيارة إلى مكان غير معلوم.